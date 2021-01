La dieta della longevità della regina Elisabetta II: menù

Siamo quello che mangiamo. Se questo è vero, la Regina Elisabetta II, con il suo essere una delle sovrane più longeve della storia, ha scoperto davvero la dieta dell'eterna e regale giovinezza. E se il segreto di longevità della regina Elisabetta II fosse la sua dieta? A esaminare le abitudini alimentari della regina sono state diverse testate giornalistiche nell’ultimo decennio dal Business Insider fino al telegraph che ha elencato dosi e tipologie di alimenti e bevande di ogni sorta che arrivano sulla tavola reale. Andiamo per ordine. La Regina Elisabetta II coi sui 65 anni di regno è la sovrana più longeva della Gran Bretagna. Da poco ha anche celebrato il Giubileo di Zaffiro. E il 21 aprile festeggerà i 91 anni. E se il segreto della sua longevità si nascondesse anche nel suo menu? Scopriamo insieme cosa mangia Queen Elizabeth

Ecco dunque la dieta della longevità della Regina Elisabetta.

Ecco cosa mangia e cosa beve la regina durante una giornata tipo: ogni mattina, da buona inglese, una tazza di tè Earl Grey senza zucchero e senza latte con biscotti, cereali e, a volte, del pane tostato con la marmellata. Occasionalmente, fa colazione con delle uova strapazzate. Prima di pranzo, ogni giorno, beve un gin - una passione ereditata dalla Regina Madre trasmessa anche alla compianta sorella Margherita - con Dubonnet, un tipo di vermouth, con una fetta di limone e molto di ghiaccio. Immancabile un bicchiere di vino per accompagnare il suo pranzo, di solito a base di pesce o carne bianca e verdure.

Innanzitutto come anticipato, la sua alimentazione consiste in quattro piccoli pasti che si articolano nel corso della giornata a partire dalla colazione che non avviene mai prima delle nove del mattino. Cosa mangia una regina? Eccovi svelato il menù tipo

1. English breakfast

La Regina inizia la sua giornata presto, alle 7, con una tazza di tè Earl Grey bollente, senza zucchero, accompagnato con due biscotti secchi.

2. Un bicchiere di gin prima di pranzo

A quanto pare, a Sua Maestà piace bere un cocktail prima di pranzo: gin e Dubonnet con ghiaccio in abbondanza e una fetta di limone. La ricetta per questo cocktail può essere trovata online.

3. Nessun amido a pranzo (e cena)

La regina pranza alle 13:00. In genere si tratta di pesce, come per esempio la sogliola grigliata su un letto di spinaci o con zucchine o un semplice pollo alla griglia con insalata. La Regina tende a evitare i cibi ricchi di amidi la maggior parte dei giorni, quindi niente pasta, riso o patate nel menu.

4. Tè pomeridiano con dei dolcetti

Il tè pomeridiano viene servito con un pan di spagna al miele e con qualche biscotti al cioccolato, di cui Sua Maestà non riesce a fare a meno. Secondo l'ex chef, McGrady, inoltre, all'ora del té vengono serviti due tipi di sandwich al cetriolo e salmone affumicato e l'uovo con maionese o prosciutto e senape senza croste.

5. Bistecca ben cotta a cena

La regina Elisabetta II preferisce la carne delle fattorie locali per cena. La sua preferita è una bistecca gaelica, servita con salsa di funghi, panna e whisky. Ama anche l'arrosto della domenica e occasionalmente mangia agnello, arrosto di manzo, montone o gallo cedrone. Qualsiasi tipo di carne sia, deve essere servito ben fatto. Il piatto principale è seguito da fragole o pesche, coltivate nelle sue serre al Castello di Windsor.

6. Un bicchiere di champagne dopo cena

Alcune fonti affermano che la Regina Elisabetta II finisce la sua giornata con un bicchiere di champagne. È probabile che questo champagne venga scelto tra gli otto marchi (ad esempio Bollinger, Lanson e Krug), ai quali sono stati assegnati i diritti reali.