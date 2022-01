La figlia del Sultano del Brunei ha sposato un impiegato: nozze da favola!

Fadzillah Lubabul è la nona dei 12 figli di Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien, uno degli uomini più ricchi del mondo

Abiti con i cristalli, gioielli preziosissimi, festeggiamenti della durata di una settimana. Il matrimonio reale della nona figlia del sultano del Brunei è degno di una fiaba da "Mille e una notte" e ha fatto sognare tutto il mondo. La principessa Fadzillah Lubabul ha pronunciato il fatidico sì e ha scelto come marito un impiegato alimentando l'atmosfera da favola.



Le Nozze reali del Brunei

Fadzillah Lubabul è la nona dei 12 figli di Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien, terzo sultano e Primo Ministro del Brunei, uno degli uomini più ricchi del mondo (con 30 miliardi di patrimonio). Il sultano ovviamente non ha badato a spese per il matrimonio della principessa 36enne: sette giorni di festeggiamenti sontuosi con cambi d'abito e tiare scintillanti. È iniziato tutto il 16 gennaio con la benedizione del papà della sposa, poi il rito religioso presso la Moschea Omar Ali Saifuddien e la cerimonia dell’Istiadat Bersanding Pengantin Diraja in una sala tutta d’oro. Le foto sono finite sui social - grazie al principe star di Instagram Mateen - e hanno iniziato a circolare. Diciassette i colpi di cannone sparati per festeggiare la coppia.



Le Nozze reali del Brunei, il marito

Fadzillah non è una principessa come le altre: è laureata alla Kingston University, è capitano della squadra nazionale di netball del Brunei e fa volontariato. Lo sposo, invece, non ha sangue blu e il suo nome è Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi, impiegato nell'ufficio del padre di lei. La sposa ha indossato un tradizionale abito in rosso e oro per la cerimonia iniziale e poi un abito bianco ricoperto di cristalli in broccato, firmato dal designer Bernard Chandran, e una tiara di perle e diamanti. In sette giorni ha sfoggiato anche altri look entusiasmando i tremila invitati. Molto bello il vestito in grigio per i ricevimenti; sul capo un diadema con sei grossi smeraldi.