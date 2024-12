La gondola più preziosa al mondo in vetrina a Venezia: 1200 brillanti, 4 chili d'oro

Venezia - 4 chili d’oro 18 carati, 1.200 diamanti taglio brillante per 20 carati totali. È arrivata in piazza San Marco la gondola più preziosa del mondo, realizzata dall’artigiano orafo e gondoliere veneziano Vittorio Diana.

«Per realizzarla ci ha messo 5 anni, oltre 11mila ore di lavoro appassionato e d'altissima precisione – ha raccontato Diana – divertendomi e a volte non accorgendomi nemmeno del tempo che passava. Lavorare come orafo mi rende creativo, essere gondoliere mi fa sentire libero: fare le due cose assieme è stata una cosa meravigliosa, un sogno divenuto oggetto». Lunga quasi un metro (73 i centimetri precisi), con cesellature, smaltature e micro-decorazioni riprodotte in maniera dettagliatissima, è stata esposta lungo i sottoportici della procuratie all'oreficeria Tokatzian, dove farà bella mostra di sé occupando praticamente in solitaria tutta la vetrina di una delle più prestigiose ed importanti gioiellerie di Venezia.

Valore stimabile? Difficile dirlo: a semplice peso oro alle quotazioni di oggi supererebbe i 300 mila euro. «Si tratta di un oggetto-gioiello unico – ha dichiarato il direttore di Confartigianato Venezia Matteo Masat – un tributo a uno dei simboli principali di Venezia e una testimonianza dell’eccellenza artigiana che contraddistingue la nostra città». Il fasciame e tutte le parti sono state riprodotte come nel caso di una gondola fatta da un maestro d'ascia in uno squero, ma realizzate in oro all’interno di un laboratorio, con una conoscenza dei dettagli che può avere solo chi fa il gondoliere. «È una meraviglia che lascia senza parole – ha affermato l’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga in occasione della presentazione della gondola – È talmente bello e unico che merita di essere esposto anche in altre sedi istituzionali: ne parlerò con il sindaco affinché possa essere visibile anche a Ca' Farsetti».