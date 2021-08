La Luna? Ci porterà fortuna, a Spinasanta. VIDEO

Scicli - C'è un modo di stare in spiaggia facendo sport e creando socialità. Così al Lido Spinasanta, tra Donnalucata e Cava d'Aliga, in territorio di Scicli, si fanno esercizi ginnici sdraiati in acqua, sulla battigia, al ritmo di canzoni allegre e spensierate. "Stasera, la Luna, ci porterà fortuna, la Luna".