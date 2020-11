La Madonna col volto di Chiara Ferragni, è polemica

Pontedera - Il volto di Chiara Ferragni, su sfondo blu, interpreta la Madonna nell'installazione sulla Natività appesa al terrazzo del Comune sul corso Matteotti. L'idea di raffigurare la Ferragni-Madonna è dell'artista Jacopo Pischedda che ha realizzato varie opere esposte anche nell'atrio del Comune e che fanno parte del progetto "Color Santus", colori santi.

Il fatto che il volto della Ferragni fosse raffigurato nel presepe non era stato comunicato né dall'artista né dagli organizzatori e se non si aguzza la vista non lo si nota, perché l'opera è messa a circa 4 metri di altezza. Perché ha deciso di raffigurare l'influencer come la Madonna? "E' vero, quella Madonna ha i lineamenti di Chiara Ferragni. Vuole essere un messaggio di positività - ha detto Pischedda - la Ferragni sta avendo molta visibilità come influencer e si occupa di arte, pochi mesi fa è stata testimonial degli Uffizi, ma è anche sensibile insieme a Fedez per quanto riguarda la pandemia e il premier Conte l'ha incaricata di ricordare ai giovani quanto sia importante l'uso della mascherina. E' una donna intelligente che usa la sua popolarità per mandare messaggi positivi, per questo l'ho raffigurata nel ruolo della Madonna".

"La mia - ha aggiunto Pischedda - è un'opera pop, con colori molto forti, chi meglio di Chiara Ferragni rappresenta oggi un'icona popolare?". Chiara Ferragni, per i pochi che non la conoscono, è una blogger, influencer ed imprenditrice italiana. Ha 33 anni e circa 22 milioni di follower su Instagram.