La malattia di Fedez e il tenero messaggio di Chiara Ferragni su instagram

Che cosa ha Fedez? Ieri il rapper ha annunciato con commozione che i medici hanno trovato «un problema di salute», aggiungendo che la diagnosi è arrivata abbastanza presto e così sarà possibile intervenire al meglio. Ieri l’annuncio ha scatenato la corsa alla solidarietà nei suoi confronti. La moglie Chiara Ferragni ha scritto su Instagram «Ti amiamo più che mai, presto starai bene», ha scritto l'influencer su Instagram, a corredo di una foto che ritrae la famiglia alcompleto, dopo che il marito ha annunciato in lacrime di essere malato.

Fedez ad oggi non ha ancora spiegato quale sia il suo problema di salute ma ha promesso di farlo più in là perché possa aiutare chi sta soffrendo come lui. Ma tre anni fa aveva rivelato: «Sono a rischio sclerosi multipla»



Ieri Fedez, in lacrime, ha rivelato sui social che non sta bene: «Ho un problema di salute. Per fortuna mi è stato diagnosticato in tempo», ha spiegato in un video postato su Instagram. «Più avanti racconterò tutto, nella speranza di dare conforto a chi vive la mia stessa situazione. In questo momento però ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Mi aspetta un percorso importante».

La moglie Chiara Ferragni subito postato via Instagram un messaggio di incoraggiamento: «L'amore della mia vita in questi giorni ha bisogno di supporto extra», si legge a margine di una foto della coppia insieme al primogenito Leone. «Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto».

Fedez, per ora, non ha dato dettagli sulla sua malattia. Ma andando indietro nel tempo, il 5 dicembre del 2019, ospite a La Confessione sul Nove aveva detto: «Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi».

Le guaine mieliniche

La demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Negli adulti la guaina mielinica può essere danneggiata a causa di un ictus, di alcune infezioni, del sistema immunitario o per l’abuso di alcool. Ma alcuni disturbi non hanno ad oggi una causa nota. Il più comune dei disturbi demielinizzanti primari è la sclerosi multipla. Il cui nome è dovuto proprio alle «molte zone di cicatrizzazione (sclerosi) che derivano dalla distruzione dei tessuti che avvolgono i nervi (guaina mielinica) nel cervello e nel midollo spinale». In tutto il mondo ne soffrono circa due milioni di persone.

Fedez aveva raccontato sempre durante l’intervista del 5 dicembre come quella diagnosi fosse stata anche «il motivo per iniziare un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie. Ad oggi, se dovesse accedersi questa cosa — e significa che, in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, per dire —, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto? Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di cazzate, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano».

Da quella intervista, Fedez non aveva più parlato della sua malattia.

Ora tutti si stanno stringendo intorno a lui: decine e decine i messaggi social di incoraggiamento da fan e personaggi noti, tra i primi Mara Venier e Levante. E poi ancora Antonella Clerici, Emma Marrone, Barbara D'Urso, solo per citarne alcuni. Persino il «nemico» Matteo Salvini ha voluto esprimergli la sua vicinanza: «Possiamo anche aver discusso in passato», ha scritto il leader della Lega «ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!». Un'ondata d'affetto sta travolgendo Fedez. Tutti vogliono fargli sapere che, in questa battaglia, non è solo.