La moda di Dolce&Gabbana e la Sicilia su Sky arte

“Una favola siciliana”: è il racconto in 3 atti, dell’evento Dolce e Gabbana di luglio scorso a Siracusa, su Sky Arte in onda domani martedì 22 novembre alle 21,15.

“Aretusa era una ninfa bellissima che, per fuggire da Alfeo, si trasformò in una fonte e giunse sull’isola di Ortigia, a Siracusa.

Cosa lega uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia a Dolce & Gabbana?” Così la rete televisiva presenta la produzione dedicata all’evento di Alta moda che ha visto Siracusa protagonista, la scorsa estate

Sono conosciuti in tutto il mondo per il loro talento sopra le righe, che li ha resi una vera e propria icona internazionale del made in Italy. Eppure il duo Dolce & Gabbana è riuscito ancora una volta a stupire il mondo della moda, grazie al lancio di una collezione inedita e decisamente rivoluzionaria a Siracusa per il loro decennale di alta moda

La moda di Dolce&Gabbana dalla Sicilia al mondo su Sky arte

La maestria artigiana, il patrimonio letterario e l'iconografia della Sicilia sono da sempre fonte di ispirazione per la casa di moda Dolce&Gabbana. Il docufilm in onda su Sky Arte martedì 22 novembre racconta le origini di questo amore per la Trinacria da parte dei due stilisti. A fronte di tutto ciò, la Sicilia – terra natia di Domenico Dolce – è stata e continua a essere una profonda ispirazione e un riferimento costante per Dolce&Gabbana, il celebre brand che ha contribuito a diffondere il nome del “made in Italy” su scala globale, rendendolo oggetto di culto per gli amanti del fashion e del bel vivere.



Omaggio alla Sicilia

A ribadire il legame intimo e viscerale tra l'universo di Dolce&Gabbana e la Sicilia è ora un nuovo docufilm, in onda su Sky Arte il prossimo 22 novembre. Si intitola Una favola siciliana. Un racconto in tre atti e racconta l'affascinante processo creativo dei due artisti sottolineando le radicate contaminazioni con la tradizione e il folklore della Trinacria. Realizzata a dieci anni dalla presentazione della prima collezione di Alta Moda a Taormina, e in occasione del ritorno in Sicilia a Siracusa, del duo di stilisti la scorsa estate, la pellicola è un'intervista esclusiva a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, chiamati a ripercorrere la loro decennale carriera e la passione per l'iconografia siciliana.

La moda di Dolce&Gabbana dalla Sicilia al mondo

Già dieci anni fa, la scelta di presentare la loro collezione era ricaduta su Taormina ora – per il decennale è stata scelta Siracusa, il loro amore per la Sicilia, è rimasto fedele



L’Evento di Dolce & Gabbana per celebrare il decennale del loro marchio, si è svolto in Sicilia tra il 7 e l’11 luglio tra il capoluogo e Marzamemi.

Sono state 5 giornate di grande attenzione per Siracusa e per la Sicilia Orientale che ha avuto, grazie a questo evento di Dolce & Gabbana, una volta di più, la possibilità di essere sotto i riflettori della stampa internazionale per un ritorno di immagine e di reputazione dal valore inestimabile.

“La nostra città – commenta il sindaco, Francesco Italia – sotto i riflettori del mondo, nelle straordinarie immagini di SkyArte”..

Ci sono voluti molti mesi di lavoro, per allestire il programma di eventi unici, durante i quali Dolce&Gabbana hanno presentato le loro collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Siracusa è divenuta una vetrina mondiale, con 700 ospiti vip che hanno veicolato – insieme alle creazioni D6G – anche “l’esperienza” siracusana tra Castello Maniace, piazza Duomo, parco archeologico della Neapolis, Minareto, Fontane Bianche e Marzamemi.



Dolce & Gabbana, Stefano ha compiuto 60 anni

Partiti da Milano con tanti sogni e piccole collezioni, che già contenevano il DNA della maison, Domenico Dolce e Stefano Gabbana che ha compito 60 anni, proprio da qualche giorno, hanno catturato fin da subito l'attenzione di star di grosso calibro.

Nel 1991 Madonna scelse un corsetto Dolce & Gabbana per la première di New York City del film-documentario Madonna: Truth or Dare (in Italia, A letto con Madonna). La creazione artigianale, con pietre multicolore, resta uno dei capi più iconici della maison

Fin dalla metà degli anni Novanta Dolce & Gabbana diventa emblema della moda italiana nel mondo e, fin da subito, il brand viene associato all'immagine di Monica Bellucci, scelta dalla casa di moda per uno spot pubblicitario del 1994 firmato da Giuseppe Tornatore con le musiche di Ennio Morricone.

La fama di Dolce & Gabbana si è moltiplicata nei decenni grazie alle icone del cinema, della musica e dello spettacolo che hanno indossato le riconoscibili creazioni del brand Mady in Italy. Sharon Stone, anche testimonial del marchio, prima a Siracusa, poi a Marzamemi ed infine al Festival di Cannes 2022 ha fatto sfoggio di un dress trasformabile e sul red carpet ha rimosso lo strascico per sfilare con l'abito a tubino

l'intervista

Domenico Dolce e Stefano Gabbana, saranno invitati a ripercorrere la loro straordinaria carriera e la passione per l'iconografia e il folklore siciliani.

Affiancano le loro riflessioni quelle di alcuni tra i più noti rappresentanti del panorama culturale dell'isola, come le divulgatrici internazionali della moda Florence Müller e Carol Woolton, il cantastorie Salvo Piparo, gli autori Lucia Trigilia e Antonio Calbi e la scrittrice Stefania Auci.