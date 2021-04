Giornata mondiale della Terra: anche la moda festeggia

Lo ricorda anche il Doodle di Google: oggi si celebra la 51esima edizione della Giornata Mondiale della Terra. Istituita in California nel 1970 dall'attivista per la pace John McConnell, l'Earth Day è la manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta. Una giornata per riflettere sul contributo che ognuno di noi può dare, partendo dalle scelte quotidiane. La moda, uno dei settori più inquinanti al mondo, deve inserirsi nel dibattito e impegnarsi con azioni concrete.



Creare dialogo attorno alla sostenibilità per educare i consumatori e renderli più consapevoli è l'obiettivo degli "#StellaTalks" promossi da Stella McCartney, un palinsesto di incontri con leader del cambiamento ambientale. Il primo appuntamento "#StellaTalks x Earthrise: Defending the Amazon" avverrà nel flagship store di 23 Old Bond Street, Londra, tenuto dalla regista ambientale Alice Aedy insieme ad altri attivisti.

L'intervento verterà sul pericoloso problema di deforestazione in Amazzonia e su questioni ambientali collegate. Stella McCartney ha anche stretto una partnership anti-deforestazione con Greenpeace, creando una capsule collection simbolica per la primavera estate 2021.

Altre due interessanti iniziative per ampliare la risonanza dell'Earth Day nascono dalle due piattaforme di e-commerce LuisaViaRoma e Giglio.com che quest'anno sostengono rispettivamente i progetti "My earth is beating: a photo collection for climate by LuisaViaRoma" e "Together we plant". Il primo è un progetto fotografico collaterale alle iniziative promosse con EXTREME E (primo circuito di corse di SUV elettrici), attorno a cui si sviluppano gli approfondimenti su desertificazione e piantumazione. Giglio.com in collaborazione con la ONG One Tree Planted, per ogni capo della collezione acquistato, si impegna a piantare un albero in Rwanda, dove la deforestazione è causa di problemi sociali ed economici preoccupanti.



Davanti a queste iniziative, da consumatori abbiamo la responsabilità di informarci per cambiare concretamente le abitudini di consumo. La moda sostenibile ormai non rinuncia allo stile: ogni giorno nascono nuovi brand inclusivi, seriamente impegnati, etici in ogni aspetto del loro lavoro. E' importante conoscere queste realtà: un acquisto etico è una scelta consapevole, molto potente.



Made 4 a woman



Bellissimo il lavoro di Eileen Akbaraly che porta al largo del Madagascar lo stile italiano ereditato dalla mamma milanese. Qui crea "Made 4 a woman", un progetto di luxury fashion con un'anima sostenibile. Accessori realizzati a mano da donne malgasce, prodotti con rafia raccolta in un parco nazionale protetto al nord del Paese, tinta con pigmentazioni naturali, i cui residui vengono riciclati e impiegati per creare altri accessori.



In Italia, molto interessanti i progetti dei due designer Tiziano Guardini e Gilberto Calzolari, il primo vincitore nel 2017 del primo premio "Franca Sozzani, Green Carpet Fashion Award for emerging designer" e del "Peta couture award" per la collaborazione con Vegea, una simil pelle bio-base proveniente dagli scarti della produzione vinicola; il secondo vincitore dell'edizione successiva del "Green Carpet Fashion Award" e della prima edizione del C.L.A.S.S. Icon Award, premio per progetti costruiti sui valori della moda sostenibile. Consiglio per capire quanto sia etico e trasparente il lavoro di un brand: consultare sempre la sezione "Sostenibilità". Cercate informazioni sull'impatto ambientale dei capi prodotti, sul tracciamento della filiera, sui certificati riconosciuti.



Easy green, ACBC



Grandi novità molto cool anche dal mondo delle sneakers. Non solo le famosissime Veja, le eco-sneakers parigine realizzate in cotone biologico brasiliano e gomma estratta in Amazzonia da coltivatori diretti, ma altri nomi come Axel Rigato e ACBC stanno conquistando amanti di sneakers di tutto il mondo. Axel Rigato è un brand svedese specializzato in sneakers di qualità a basso impatto ambientale: non esistono stagionalità, solo attenzione per le esigenze dei consumatori, impegno e ricerca per il futuro.

ACBC, acronimo per "Anything can be changed" ovvero tutto può cambiare, è una giovane e promettente start-up italiana di sneakers. In continua ricerca di nuove tecnologie con cui produrre in modo responsabile, il marchio streetwear utilizza pelle di origine vegetale, materiali riciclati, promuovendo la trasformazione di vecchie sneakers in materiali anti-scivolo per costruire parcogiochi in aree bisognose. Molto cool le sneaker disegnate per Manila Grace, Emporio Armani e Love Moschino.



Bios natural rafia, THEMOIRè



Altri due progetti italiani meritevoli di citazione sono THEMOIRè e Roberto Di Stefano, brand di borse responsabili e di alta qualità. THEMOIRè impiega solo materiali biodegradabili, riciclati e rigenerati, pelle vegana e canapa. Una percentuale del profitto viene sempre devoluto ad associazioni no profit impegnate a contrastare il cambiamento climatico. Bellissima l'idea della THEMOIRè Forest: la foresta formata da alberi piantati grazie all'acquisto delle borse del marchio milanese.

Roberto Di Stefano preferisce borse in pelle di cactus, prodotte in collaborazione Desserto, l'azienda messicana che ha inventato il materiale estratto dalla pianta di cactus. Le borse sono elegantissime, di design, un orgoglio per la moda italiana sostenibile.



I progetti etici, seri e belli sono moltissimi. Ampliate i vostri orizzonti di acquisto, scoprite quante scelte alternative esistono alla moda che non accetta di dover cambiare. Dipende davvero da voi!