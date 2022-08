La modella internazionale Imaan Hammam da 1,4MLN di followers a Ortigia

Siracusa- Chi è Imaan Hammam la top model attivista che ha scelto Siracusa per le vacanze ?

Con quasi un milione follower su Instagram, Hammam promuove la diversità all'interno del fashion system parlando al suo vasto pubblico sui social media.

E' la stessa modella che con una storia sul suo proflio social, ha postato uno scatto che la ritrae con una posa che mette in risalto la sua fisicità, taggando Ortigia. Più che mai come in questate estate 2022, molti osno i VIP che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Sicilia, tra Noto, Siracusa, Marzamemi.

Classe 1996, segno bilancia, la quasi ventiquattrenne Imaan Hammam è uno dei volti più in voga nel fashion system degli ultimi anni. Top model e attivista oggi, fu scoperta per caso alla stazione di Amsterdam quando aveva soli tredici anni. Imaan è olandese di nascita, figlia di un papà egiziano e di una mamma marocchina.

Ha debuttato nella settimana della moda aprendo la sfilata Givenchy Primavera Estate 2014 a Parigi e da allora Hammam è stata protagonista di campagne per Céline, Coach e Maison Margiela, nonché per colossi come H&M e Topshop, e ha calcato le passerelle dei brand più influenti - tra cui Fendi e Alberta Ferretti in questa inusuale Milano Fashion Week Primavera Estate 2021. È apparsa sulle copertine dei fashion magazine più importanti, al fianco di personaggi del calibro di Pharell Williams. Nel 2017 è stata una delle cinquecento persone più influenti sul settore della moda secondo Business of Fashion.