La nonna di Elisabetta Gregoraci compie 100 anni

Elisabetta Gregoraci è tornata in Calabria nella sua Soverato, il paese in cui è nata e cresciuta e lo ha fatto per celebrare un compleanno davvero speciale: i 100 anni della adorata nonna Elisabetta.

Non solo le splendide Baleari per le vacanze estive dell’ex gieffina, ma anche due isole da togliere il fiato e dove poter fare il carico di energia nuova, Sicilia e Sardegna. Ma nel tour estivo, per Elisabetta Gregoraci non si poteva che fare tappa anche in Calabria, a Soverato, dove ad aspettarla c’era anche nonna Elisabetta per un occasione speciale. I suoi primi cento anni.

«Ti amo tanto», tre parole per trasmettere il legame straordinario con la nonna.

Elisabetta Gregoraci, in un vestito giallo ocra a Sirena, condivide con i suoi follower le numerose immagini della festa per i 100 anni della signora Elisabetta, mamma di papà Mario, nella sua Soverato. La Calabria ha accolto così una delle sue "figlie" più famose facendo da cornice a un giorno molto importante per la famiglia Gregoraci. Su Instagram la showgirl aveva raccontato la gioia di tornare nella sua regione, "la mia terra", che l'ha accolta con l'affetto di sempre.

Elisabetta Gregoraci, gli auguri ‘speciali’ per una donna molto importante nella sua vita. La mamma è sempre la mamma, ma la nonna merita sempre un posto più che speciale nel cuore dei nipoti. Dopo un lungo periodo di vacanza per Elisabetta Gregoraci, partita per ricaricare le batterie in compagnia del figlio Nathan Falco, al suo rientro non si è recata a Soverato per festeggiare il traguardo della nonna, cento anni.

“Sono felicissima. Sono nella mia terra, dove sono nata e ho vissuto, dove ho tutta la mia famiglia, le mie origini. Ho incontrato i miei compagni di classe, i miei parenti. Sono andata a trovare la mia mamma ovviamente. Qui ci sono tante cose che ho nel cuore”.



Dalla nonna Elisabetta, non ha ereditato solo il nome, ma anche la bellezza: la nonna era elegantissima con un abito nero e doppio filo di perle, mentre la “nipotina” brillava in un lungo vestito oro con scarpe abbinate e lunghi capelli sciolti. Elisabetta ha documentato la serata sulle sue storie Instagram con i momenti più salienti della festa centenaria della nonna Elisabetta, fino al taglio della torta, una scenografica, Cream tart che raffigurava il numero 100.

Una festa in riva al mare, in un lido che ha ospitato amici e parenti. La signora Elisabetta aveva anche ricevuto il regalo del sindaco Alecci che le aveva consegnato in mattinata una targa speciale per il traguardo dei 100 anni.