La notte è giovane per Sgarbi, assalito dai fan a Palermo VIDEO

Palermo – Bagno di folla per Vittorio Sgarbi, osannato dai palermitani tanto da creare il traffico in strada: il politico e critico d’arte, quasi 70enne, se ne va in giro tra i giovani dopo cena, rigorosamente senza mascherina. E’ lui stesso , nel primo video embeddato, a documentare su Youtube le sue incursioni notturne nella movida siciliana.