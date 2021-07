La nuova borsa Gucci Diana è già l'accessorio cult dell’Estate 2021

La nuova borsa Gucci Diana (omaggio a Lady D) è già la borsa più amata dell’estate dalle celebrity e non solo

Una nuova it bag è un tributo allo stile iconico di Lady Diana (che oggi ha un valore più speciale che mai). Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni, proprio ieri e Gucci le dedica una borsa. A distanza di tanti anni il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, ha deciso di reinventare questa borsa, e vista la sua storia, non poteva che chiamarla con il nome della Principessa che l'ha resa celebre nel mondo. È nata così la Gucci Diana.

Si racconta che negli Anni 90, Lady Diana avesse una particolare predilezione per una shopper di suede beige, firmata Gucci, caratterizzata da due manici in bambù. E il web ne è pieno di testimonianze, si sa in fatto di moda la Principessa negli ha dettato “legge”

L’inconfondibile manico in legno aveva fatto capolino ad Aprile sulla passerella della sfilata “Aria” per diventare subito l’impugnatura preferita di Harry Style. Ora Gucci rilancia la borsa Bamboo più amata da Lady Diana, la principessa che il 1 luglio 2021 avrebbe compiuto 60 anni.

Saranno anche passati 30 anni da quando l’abbiamo vista fare capolinea nei look di Lady Diana, ma l’allure della borsa Gucci resta tale: semplicemente, imperitura. Lo ha dimostrato d’altronde la recente collezione Aria, celebrazione del 100esimo anniversario della maison fiorentina, in cui la leggendaria borsa con manici in bambù ha fatto da co-protagonista. Ma la vera notizia è un’altra: questo 7 luglio, vedremo debuttare nell’olimpo delle tendenze accessori Estate 2021 anche una rivisitazione dell’iconica borsa Gucci, interamente dedicata a Lady D. Sfoggiata da Benedetta Porcaroli e da molte altre celebrity, la nuova borsa Gucci Diana è già must have tra star italiane e internazionali. E proprio nelle giornate di celebrazioni in cui la principessa Diana avrebbe compiuto 60 anni, questa borsa acquista un'allure ancora più speciale, tanto che la borsa la nuova borsa Gucci Diana è già l'accessorio cult dell’Estate 2021

Simbolo della libertà post-divorzio della principessa nei primi anni 90, quando le scelte di stile di Lady D veicolavano la sua nuova identità di donna indipendente, era una delle it-bag più presenti del suo guardaroba: indossata da mattina a sera, abbinata a jeans mum come a tubini eleganti, nella quotidianità come per le occasioni speciali. Era una certezza per i suoi look casual: la sfoggiava con jeans e mocassini, alternando semplici T-shirt a camicie, e qualche volta completando il tutto con un impeccabile blazer stampa check. Ma la sua passione per questa borsa non si esauriva nella sua quotidianità, perché ciò che Lady Diana amava di più di questo accessorio era la sua versatilità: alcuni scatti mostrano come adorasse sfoggiarla anche con tubini eleganti e décolleté, e persino con look sportivi formati da felpa, ciclista e trainers.

Il merito assoluto di questo nuovo accessorio del desiderio va al direttore creativo Alessandro Michele che - consacrato il suo estro creativo a un approccio più contemporaneo rispetto ai pezzi cult di archivio - è riuscito ancora una volta a fare centro nel cuore delle più devote all’heritage della maison fiorentina. Non a caso, il look di Benedetta Porcaroli in total Gucci semina (e lascia germogliare) in noi il desiderio della nuova borsa Gucci Diana.

Non solo Lady Diana (ieri) e Benedetta Porcaroli (oggi): la nuova borsa Gucci Diana è già l'accessorio Estate 2021 cult del guardaroba di molte celebrità. In quanto tendenza accessori Estate 2021, la nuova It-bag non ha esitato a fare capolinea nei look di Emma Marrone, Alexa Chung, Sienna Miller ed Elle Fanning. Ognuna, a modo proprio, la indossa nel colore e il formato che più rispecchia la propria identità e il proprio stile. Ma omaggiando - sempre e comunque - la memoria di un'icona il cui stile sarà sempre ricordato per il nome stesso che lo precede: Lady Diana

Cosa rende particolarmente innovativa la nuova borsa Gucci Diana dedicata alla principessa più amata e ricordata dalla royal family?

Si sposti (solo per un attimo) l’attenzione dai manici ai cinturini staccabili in pelle fluo: Alessandro Michele ha voluto reinterpretare così – con nuances evidenziatore quali il giallo, il rosa o l’arancione – quelle che sono sempre state le funzionalissime fascette originali, concepite per tenere saldi ed eretti i due manici. Anche la borsa in sé – che sarà in vendita dal 7 luglio – è disponibile in più colori e dimensioni. Le nuance saranno in tutto sette: nero, bianco, color cuoio, verde smeraldo, rosso, azzurro e rosa. Le dimensioni invece andranno incontro alle necessità di ognuna, grazie alle varianti mini, piccola e media. Immancabile sarà il logo Gucci color oro, posizionato sul lato esterno.

La nuova borsa Gucci arriverà nei negozi, disponibile dal 7 luglio la nuova interpretazione di Alessandro Michele e si chiamerà proprio Gucci Diana ed è già il cult dell'estate 2021.