Tiffany e Supreme: la nuova Colab sta per arrivare

Due giorni fa in un post Instagram pubblicato sul canale ufficiale di Tiffany, si intravede una collana di perle con ciondolo al collo di un ragazzo. Guardando con attenzione il video si scorge il logo di un brand con cui qualche mese fa una collaborazione sarebbe stata impensabile. Ebbene, un altro post pubblicato ieri sul profilo di Tiffany conferma l'ipotesi: è in arrivo una collaborazione del marchio di gioielli new yorkese con il nome più famoso dello streetwear di lusso: Supreme.

Post Instagram di Tiffany & Co.



Vi avevamo già parlato del forte cambiamento nella comunicazione di Tiffany dopo l'acquisizione per 15,8 miliardi di dollari da parte del gruppo del lusso LVMH. Il segnale più evidente è stata la scelta di rendere Beyoncé e Jay-Z i nuovi volti del marchio. Un'operazione inimmaginabile per il Tiffany di prima: Beyoncé è stata la prima donna nera a indossare il Tiffany Diamond, il diamante giallo di 128,54 carati, fino ad ora portato al collo di solo tre persone, tra cui Audrey Hepburn.



Si sono aggiunti altri testimonial al mondo di Tiffany, ora molto più diversificato, come il campione dell'NBA Kyle Kuzma, che fa la comparsa sulla pagina Instagram in un breve video in cui indossa un pendente della linea Alta Gioielleria di Tiffany nella sua casa a Los Angeles.



Post Instagram di Tiffany



A questa scelta di immagine, si affianca anche la campagna pubblicitaria che aveva sollevato non poche critiche: si tratta delle affissioni in cui Tiffany dichiara di non essere "Il Tiffany di tua madre" ("Not you mother's Tiffany"), sottolineando così la distanza con quell'idea di gioiello vetusto associato al mondo Tiffany.



La collaborazione con Supreme senz'altro si inserisce in questi cambiamenti della comunicazione che hanno tutti l'obiettivo di avvicinare un pubblico più giovane rispetto alla clientela abitudinaria di Tiffany. Il motivo? Secondo The Business of Fashion, la generazione Z e quella dei Millennials costituiranno il 45% delle vendite globali del lusso entro il 2025. Quindi Tiffany, e LVMH con lui, ha ben pensato di correre ai ripari.



Post Instagram di Tiffany



La collezione con Supreme per l'autunno 2021 si ispira ad alcuni pezzi originali lanciati negli anni '60: il pendente a forma di cuore, la collana di perle con pendete ovale, il braccialetto a stella, gli orecchini a cuore e, ancora, il portachiavi con coltellino a forma di cuore. Per Surpeme, non possono mancare le t-shirt.



La collezione è disponibile da venerdì 12 novembre. Un avvertimento. In caso di smarrimento, l'indirizzo di reso è cambiato: restituire non più a Tiffany, ma a Supreme, New York 925.