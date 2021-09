La nuova giacca a vento di Saint Laurent Rive Droite x K-Way

K-Way continua a stringere partnership con grandi nomi: dopo il successo della capsule collection presentata questa estate e firmata dalla super modella Mariacarla Boscono, il brand di giacche a vento per l'autunno inverno 2021 collabora con Saint Laurent di Anthony Vaccarello.



Saint Laurent Rive Droite x K-Way



Per questa edizione limitata Anthony Vaccarello, il direttore creativo di Saint Laurent, ha reinterpretato l'iconica giacca a vento di K-Way con una stampa all-over chiamata "VHS sunset": un paesaggio californiano al tramonto, con palme scure su sfondo rosa scuro, che sembra essere il frame di un filmato degli anni '80. Anzi del 1983 per la precisione, come riporta la data nella tipica grafica vintage delle videocassette VHS (come suggerisce il nome della stampa).



Saint Laurent Rive Droite x K-Way

La stampa, perfetta per la linea lifestyle del progetto Rive Droite di Saint Laurent è usata anche per decorare un modello di skateboard firmato Saint Laurent Rive Droite.



La giacca a vento è un modello unisex, ottenuto da un tessuto tecnico antistrappo, idrorepellente e naturalmente antivento. La giacca presenta cappuccio e vita con coulisse regolabile. La cerniera presenta il classico gioco di giallo e arancione accostati. Riconoscibile e super cool, la potete acquistare sul sito ufficiale di Saint Laurent.