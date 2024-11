La piccola Flaminia di Vittoria conquista Arisa a The Voice Kids. VIDEO

Vittoria - La piccola Flaminia, una bambina di Vittoria, è entrata a far parte di “The Voice Kids”, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. La giobvanissima cantante vittoriese, accompagnata da mamma, papà e sorella maggiore, si è presentata vestita di rosa e ha interpretato il brano “Avrai” di Claudio Baglioni. E’ stata Arisa a girare la poltrona per prima per accogliere Flaminia nella propria squadra.

Flaminia studia con la maestra Gabriella Artimagnella, ha 10 anni e ha ereditato dalla mamma l'amore per il canto. La piccola si è presentata accompagnata dal sacerdote della sua parrocchia Don Salvatore Cannata e ha anche raccontato la sua passione per le canzoni coreane.