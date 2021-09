La principessa Beatrice di York è diventata mamma. Si tratta di una bambina, il cui nome non è stato ancora reso noto. Il parto è avvenuto lo scorso sabato 18 settembre alle 23.42 al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. A renderlo noto la Royal Family con un comunicato ufficiale. Per la principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, sposati da luglio 2020, si tratta del primo figlio. Lui, discendente di una nobile famiglia italiana, ha già un figlio da una precedente relazione, Christopher Woolf.

Casa Windsor festeggia l’arrivo di una nuova royal baby: è nata la primogenita di Beatrice di York e del marito Edoardo Mapelli Mozzi. La bambina, di cui non si conosce ancora il nome, è venuta alla luce sabato 18 settembre alle 11.42 p.m. al Chelsea and Westminster Hospital di Londra e pesa poco più di due chili e settecento grammi.

A dare l’annuncio, la stessa Beatrice, via Twitter, e poi Buckingham Palace, come da prassi, dopo una serie di indiscrezioni che si rincorrevano da domenica, quando si era diffusa la voce che la principessa, prima figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, era stata ricoverata in ospedale lo scorso venerdi.

«I nonni e i bisnonni della bambina sono stati informati e sono deliziati dalla notizia», prosegue la nota. «La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le meravigliose cure. Sua Altezza reale e sua figlia stanno entrambe bene e la coppia non vede l’ora di presentare la figlia al fratello maggiore, Christopher Woolf».

Christopher, detto Wolfie è il primo figlio di Edoardo Mapelli Mozzi, nato dalla storia con l’ex compagna Dara Huag: è la prima volta che un bambino non direttamente coinvolto nelle dinamiche della monarchia entra in un comunicato stampa ufficiale. Beatrice, del resto, è legatissima al piccolo, ed è inevitabile che lui faccia parte della vita della sorellina, fin dall’inizio.

La bambina è la dodicesima bisnipote della regina Elisabetta, la quarta nata nel 2021, dopo Lucas, figlio di Zara Phillips e Mike Tindall, August, primogenito di Eugenie, sorella minore di Beatrice, e del marito Jack Brooksbank, e di Lilibet Diana, figlia di Harry e Meghan. Ora non resta che attendere il nome, gli scommettitori sono già scatenati.