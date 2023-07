La principessa Giacinta Sforza Ruspoli a Noto

Noto - La figlia del principe Sforza Ruspoli sostiene che ogni donna può essere principessa.

Vacanze a Noto per la principessa Giacinta Sforza Ruspoli.

Giacinta Ruspoli, 35 anni, avvocato, figlia dell’attrice e modella Maria Pia Giancaro e del principe Sforza Ruspoli, ha ereditato dalla madre il gusto del design e della moda, cercando di coniugare la raffinatezza delle regole con la modernità dei dettagli e della creatività.

Da sempre circondata da abiti confezionati dai più grandi couturier e da oggetti di design, appena un anno fa ha ospitato, nella residenza di famiglia, l’evento di presentazione della nuova collezione di Anton Giulio Grande. Così il desiderio di firmare la sua collezione di moda cresce in maniera incontenibile. Oggi Giacinta presenta abiti dall’eleganza moderna, aderenti e sensuali, senza compromessi: molto corti o lunghi alla caviglia. Usa tessuti scintillanti, finemente ricamati con Swarovski, perline, canutiglie e filati lurex.

Classe 1988, Giacinta Ruspoli è originaria di Roma. Giacinta è laureata in Giurisprudenza e svolge la professione d'avvocato. Tempo fa, inoltre, Giacinta Ruspoli si è anche candidata, tentanto la strada della politica così come ha fatto il padre, consigliere comunale, e prima di lui un cugino, Emanuele, che è stato eletto sindaco di Roma per ben due volte.