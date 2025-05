La ragusana Anita Pomario è Rosa Balistreri nel film “L’amore che ho”

Ragusa - È uscito nelle sale l'8 maggio “L’amore che ho”, film diretto da Paolo Licata e distribuito da Dea Film che racconta alcuni momenti significativi della vita di Rosa Balistreri. A interpretarla nelle varie fasi della vita ci sono Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro e Anita Pomario (Noto, 1997), ragusana, già protagonista di serie tv come “L’arte della Gioia” a film come “Le sorelle Macaluso” e “Stranizza d’amuri”.

Per inseguire la sua passione Anita Pomario lascia l’Italia sin da giovanissima. Ha appena 18 anni quando parte con una valigia carica di sogni alla volta di New York, dove inizia la sua formazione alla Neighborhood Playhouse School of The Theatre.

Per dare nuova linfa alla sua crescita artistica si trasferisce poi a Londra, dove consegue un Master in Teatro Sperimentale presso la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. Il teatro diviene pian piano la sua casa e Anita calca importanti palchi internazionali collezionando ruoli altisonanti come ad esempio quello di Giulietta nel Romeo e Giulietta diretto da Sean Hagerty negli Stati Uniti. Anche al cinema e in tv Pomario si fa apprezare per le sue interpretazioni. È tra le protagoniste de Le sorelle Macaluso, pellicola diretta da Emma Dante che conquista la critica e il Premio Pasinetti per il Miglior Cast alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Dal 8 maggio Anita Pomario è al cinema con L’amore che ho sulla storia di Rosa Balistreri, leggendaria voce della canzone popolare siciliana. Anita regala al pubblico un ritratto autentico di un’artista straordinaria che ha fatto della resilienza e del coraggio la sua cifra.