La Regina degli Scacchi: i look ispirati alla serie Netflix del momento

E' al decimo posto tra i contenuti più visti su Netflix: La Regina degli Scacchi ("Queen's Gambit" in inglese) è la serie TV del momento. Adattata dal romanzo omonimo di Walter Trevis del 1983, la miniserie di Netflix racconta la vita di Elizabeth Harmon detta Beth, dalla dura infanzia all'orfanotrofio fino alla sua ascesa a brillante giocatrice di scacchi.

Ambientato tra gli anni '50 e '60, i look indossati da Beth sono dei piccoli gioiellini di sartoria, tanto che il Brooklyn Museum di New York ha deciso di dedicare loro una mostra. Attenzione però, non è un'esposizione qualunque, ma una mostra virtuale e visitabile gratuitamente qui.

Se anche voi avete adorato gli outfit di Beth, noi vi proponiamo quattro capi della moda autunno inverno 2020 ispirati ai look della miniserie. Un cappotto, una camicia, un abito midi e una minigonna: l'essenziale per affrontare questo autunno con lo stile frizzante e irriverente della moda anni '60.

1. Il cappotto a quadri

JW Anderson, 1490 euro, disponibile su My Theresa



E' il cappotto che suggella il successo di Beth quello indossato a Mosca durante il match finale di scacchi, durante la tournée europea. Con grande consapevolezza, la Regina degli Scacchi firma gli autografi dei fan, avvolta dal suo cappotto beige con motivi a quadri marroni. Noi vi proponiamo la versione di JW Anderson, che riprende il pattern del cappotto anni '60, ma si assottiglia in vita per aprirsi svasato sulle lunghezze. Un cappotto di cui vi stancherete a fatica!

2. La camicia anni '60



La Doublej, 350 euro, disponibile su Farfetch



Un grande classico dello stile anni '60 è la camicia stampata, possibilmente di seta o di viscosa. E' così che si veste Beth quando non è impegnata con gli scacchi. Anche se lontana dalla scacchiera, non rinuncia mai a un tocco di gusto: che sia una fascia per legare i capelli o un cappello di lana. Che ne dite di questa proposta di La Doublej: al posto delle maniche corte, un po' più difficili da portare in autunno, questa camicia ha maniche lunghe, vestibilità aderente, colori e fantastia incofondibilmente anni '60. Perfect!

3. L'abito midi anni '60



Gucci, 1980 euro, disponibile su My Theresa



L'abito beige con motivo a croce, che Beth compra a Parigi e indossa durante la sua prima tournée europea, è ispirato a un modello degli anni '60 dello stilista Pierre Cardin. Noi vi proponiamo un modello molto simile di Gucci della collezione autunno/inverno 2020/2021: elegante e semplice, è realizzato in maglia di viscosa color avorio e profili in contrasto neri. La gonna a pieghe segue i movimenti del corpo, sinuosa e discreta. Perfetta con un paio di pumps e una borsa a spalla di cuoio marrone.

4. La minigonna a portafoglio



See by Chloé, 233 euro, disponibile su Farfetch



Non si può parlare di Sixties senza citare la minigonna. E Beth non solo lo sa bene, ma conosce anche ogni trucco per esaltarla al meglio: occhiali da sole cat eye, cerchietto sui capelli rossicci, top con scollo a V e minigonna a portafoglio blu. L'effetto non è lo stesso senza un bel colpo di fianchi che potete benissimo replicare anche voi con questa versione di See by Chloé: la miniskirt ha la vita alta, bottoni a decorazione e un look divertente e "svolazzante". Manca solo un fazzoletto ai capelli e lo stile di Beth non avrà più segreti per voi.