La Regina Elisabetta accoglierà Biden a Londra

Londra - La notizia è stata segnalata per la prima volta dal quotidiano 'The Sunday Times'. La regina Elisabetta ospiterà il presidente Usa Joe Biden a Buckingham Palace, in occasione del G7 di giugno in Cornovaglia. Lo riferiscono i giornali inglesi. Al fianco della 94enne, nell'accogliere Biden alla Casa Bianca, ci saranno il principe Carlo e il principe William, e le rispettive consorti Camilla e Kate.

La regina Elisabetta, assente dalla scena pubblica da quasi un anno a causa del Covid, farà ritorno a Londra dal Castello di Windsor a giugno, in occasione del suo 95esimo compleanno, per prendere parte alla tradizionale parata militare Trooping the Colours, che cadrà due giorni dopo il centesimo compleanno del principe Filippo.

I leader delle sette principali nazioni industriali del mondo (G7) dovrebbero incontrarsi dall'11 al 13 giugno nella contea costiera inglese della Cornovaglia. Si tratterebbe il primo vertice del G7 in presenza dopo quasi due anni.