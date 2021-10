La regina Elisabetta ha trascorso la notte in ospedale

Londra - La Regina Elisabetta è stata ricoverata per una notte in ospedale. Lo rivela in un comunicato Buckingham Palace. La sovrana sarebbe stata ammessa in clinica soltanto nella notte tra mercoledì e giovedì per alcuni “accertamenti", per poi tornare al Castello di Windsor nella giornata di oggi all’ora di pranzo, dove ha svolto “alcuni impegni”. Elisabetta II è “di buon umore”, fa sapere il Palazzo.

Ieri i medici avevano fatto annullare una visita in Irlanda del Nord prevista oggi: “Sua maestà ha bisogno di qualche giorno di riposo”. Mentre nei giorni scorsi le avevano vietato l’alcol, e Elisabetta era stata vista camminare anche per la prima volta con un bastone.

Sino all’altro giorno la Regina, 95 anni, aveva partecipato a una sfilza di appuntamenti ed eventi pubblici, senza fermarsi mai. Anche per questo, i medici le hanno per ora sconsigliato altri viaggi, prescrivendole un periodo di riposo, “nonostante la sovrana non fosse d’accordo”. Secondo Buckingham Palace, Elisabetta ora è in buone condizioni.