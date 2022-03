La regina Elisabetta II lancia il suo detersivo per i piatti

La sovrana ha lanciato un detersivo per piatti firmato dalla casa reale. Il suo prezzo? Da capogiro.

La regina Elisabetta II - che di recente ha deciso di abbandonare la storica residenza di Buckingham Palace e di andare a vivere stabilmente al castello di Windsor - dopo essere tornata ai suoi impegni ufficiali, ha trovato anche il tempo per lanciare un detersivo per i piatti. La sovrana ha lanciato nella sua tenuta di Sandringham un sapone da cucina con gli aromi delle "passeggiate lungo la costa"

The Natural Dish Wash - questo il nome del prodotto commercializzato dalla sovrana - porta il marchio reale Sandringham Royal Estate, ed è venuto alla luce proprio nella sua tenuta di Sandringham nel Norfolk, la residenza di campagna della royal family.

Il sapone liquido da cucina, infatti - secondo quanto riferisce il Daily Mail, che ha diffuso anche la foto del prodotto - è composto da ingredienti vegetali coltivati nel Norfolk, e ha una profumazione che rimanda alle "passeggiate lungo la costa".

Per quanto riguarda il prezzo, il detersivo non è propriamente economico: il prodotto, infatti, è in vendita in un elegante flacone da 500 ml a 14,99 sterline.

"Ispirati da una passione condivisa per la protezione del nostro ambiente, abbiamo collaborato con Norfolk Natural Living, per creare il nostro detersivo per piatti a soli dieci miglia dalla tenuta, utilizzando i migliori ingredienti botanici", recita l'etichetta del detersivo lanciato da Elisabetta II, la quale - come rivelato dall'ex maggiordomo reale Paul Burrell - ha una passione particolare per la pulizia domestica.

"Alla regina Elisabetta piace fare picnic, ma anche pulire. Si infila i guanti e quando si trova a Balmoral lava i piatti e la sua dama di compagnia li asciuga: le piace bagnarsi le mani nel lavandino", aveva svelato Burrell al podcast The secret parlando della sovrana, che di recente aveva lanciato anche un profumo per cani, alcune salse e un ketchup.

I prodotti lanciati dalla regina Elisabetta

Dopo il profumo per cani, Sua Maestà vende “Sandringham dish wash” , poi è stata la volta del ketchup prodotto di recente da Elisabetta II, aromatizzato con datteri, succo di mela e spezie, ed è stato presentato come "ideale per la colazione o in qualsiasi momento della giornata".

La regina Elisabetta, infatti - secondo quanto riferito dal'ex chef reale Darren McGrady - ha anche una grande passione per gli hamburger, che adora gustare al piatto accompagnati da una salsa di mirtilli rossi, la cui aromaticità può essere ritrovata in una salsa commercializzata dalla sovrana che, dopo essere guarita dal Covid, ha ridotto i suoi appuntamenti ufficiali, e per il futuro intende lavorare soprattutto da remoto.