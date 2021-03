La Sahariana è la giacca must have per la moda 2021

Una reminescenza degli anni '60 sta per tornare. Preparate cappello di paglia e binocolo: la giacca safari è il capo immancabile nel vostro guardaroba primaverile. Se siete in una fase di decluttering (l'avete già fatto il cambio armadio?), sapere che la giacca sahariana sta facendo ritorno sarà senz'altro un incentivo a fare una pulizia seria nel guardaroba e potervi così permettere un capo iconico come questo. Nuovo o vintage.



Se oggi lo vediamo indossato da uomini e donne, una precisazione sulle sue origini è bene farla. La giacca safari (o sahariana) nasce come capo prettamente maschile nella seconda metà del XIX secolo, in epoca coloniale. Diventa la divisa dei coloni inglesi per affrontare il clima caldissimo e il sole cocente delle terre africane. I tessuti sono pertanto leggeri: lino e gabardine di cotone. I colori tenui confondendosi con il terreno: kaki, marrone e beige sono quelli più tradizionali. Altri tratti distintivi: la lunghezza fino ai fianchi, la cintura all'altezza della vita (come una vera e propria giacca militare), le due o quattro tasche laterali e i bottoni a chiusura del capo.



Giacca sahariana di Yves Saint Lauren, fine anni '60



Ernest Hemingway la adorava, anche perché la sua sahariana aveva sempre una tasca riservata agli occhiali da vista. E' con Yves Saint Laurent, il rivoluzionario del vestire femminile, che la safari jacket viene indossata anche da donne, come la magnifica Betty Cautroux, sua musa e amica. La rigorosa giacca dei coloni inglesi, si ammorbidisce sul corpo femminile e viene resa di immortale memoria dalla top model -ante litteram- Verushka.



Con una reminescenza di nome, nel 2011 la safari jacket viene riproposta dal marchio Yves Saint Laurent sottoforma di fragranza. Il profumo si chiama "Saharienne" e ha il colore delle calde terre africane. A dieci anni da questo lancio, a tornare di moda è la giacca amatissima dallo stilista francese con tanto di cintura in vita e abbottonatura rigorosa. Riproposta nelle collezioni moda primavera estate 2021 dei più importanti marchi, noi abbiamo selezionato per voi le nostre varianti preferite. Preparate le valigie: sapete già quale sarà la prossima destinazione!

L'originale





Giacca in twill di cotone, Saint Lauren, 1290 euro



Il primo modello non poteva che essere di Saint Laurent. Ci sono tutti i segni distintivi, come da identikit: lunghezza fino ai fianchi, quattro tasche cargo, cintura ton-sur-ton in vita, tinta kaki. Questa sahariana non presenta un'allacciatura con bottoni, che ritroviamo invece a chiusura delle tasche. E' un'ottima rivisitazione della classica safari presentata per la prima volta sulla passerella del 1967 a Parigi. La potete acquistare su My Theresa!

La sahariana di denim



Triangle appliqué denim safari jacket, Prada, 1300 euro



Passiamo a tinte neutre con il beige di questa giacca safari di Prada, presentata in occasione della collezione resort 2020. A differenza del modello visto di Yves Saint Laurent, questa versione si chiude con bottoni metallici fino al colletto. Le tasche con patta applicata sono quattro e quasi si confondono tra l'arricciatura in vita ottenuta dalla cintura. Per finire, sul retro la cucitura dell'iconico triangolo del logo Prada.

La tasca stampata





Belted Safari jacket, Dolce & Gabbana, 545 euro



Tra distese di beige, ecco una stampa a riportarci nel mondo di Dolce & Gabbana. Questa sahariana è classicissima nella silhoutte. A donarle un tocco effetto vintage, l'applicazione con pin-up su sfondo nero sopra la tasca destra della giacca. Il colletto è a punta, il capo si chiude con bottoni color tartaruga, i cui riflessi marroni riprendono la tinta della fibbia della cintura. Fareste meglio ad affrettarvi: è l'ultimo modello disponibile su Farfetch. Avete visto che esiste anche la versione kids? Per piccole avventure alla Dolce & Gabbana.