La scaccia modicana su Gusto del Tg5. VIDEO. Buona anche a colazione

Modica - È andato in onda domenica, all'interno della rubrica Gusto del Tg5, il servizio di Gioacchino Bonsignore sulla scaccia modicana. Bonsignore ha intervistato Gaetana Ascenzo come esperta di tradizioni locali spiegando la ricetta di questo cibo povero detto anche di strada.

"Se ne avanza per il giorno dopo secondo me è buona anche a colazione", conclude il giornalista di origine siciliana.

Il VIDEO.