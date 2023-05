Marzamemi - Sofia Goggia, la sciatrice alpina italiana Oro Olimpico e pluri-campionessa Mondiale, è in queste ore a in vacanza a Marzamemi. E non rinuncia a posare per un selfie con quanti la riconoscono, lontano dalle piste da sci.

Sofia Goggia (Bergamo, 1992) è campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali.