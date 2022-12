La siciliana Beatrice Quinta conquista la finale di "X Factor"

Palermo - “Bacio Santa Rita prima di salire sul palco, perché me l’ha regalata mia nonna e ci tengo tanto”, confessa la ventreenne siciliana Beatrice Quinta, sul palco di "X Factor 2022" (ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now). La cantante palermitana ha raggiunto l’accesso alla finalissima del talent.

Il suo giudice Dargen D’Amico per la semifinale le ha chiesto di cimentarsi in “un triplo carpiato mortale senza rete”, ovvero di duettare con Morgan eseguendo “La crisi”. Non era semplice per Beatrice. C’era da temere la variabile imprevedibilità tanto amata da Morgan, nonché la sua maestria nel divorare palco e attenzione del pubblico. Ma la cantante di “Se$$o” non si è lasciata scoraggiare. Aveva una promessa da mantenere con se stessa: conquistare la finale di "X Factor". Così ha indossato un blazer oversize tigrato e ha coperto il seno con due stelle marine d’oro sui capezzoli. Ha abbandonato in mezzo al palco le sue scarpe dorate dal tacco vertiginoso e a piedi scalzi e si è tuffata nella sfida. Ha cantato la prima parte del brano seduta sopra il pianoforte. Poi Morgan l’ha coinvolta in una folle danza che richiedeva una triplice abilità: non deconcentrarsi, non cadere rovinosamente a terra e terminare l’esibizione senza restare in topless.

Alla fine lo stesso Morgan ha ammesso: “Beatrice non solo canta bene, ma ha la giusta attitude”. "Ho resistito come le mie tette ieri e sono in finale", ha poi commentato la cantante sui social, dando prova di grande auto ironia. Ma è nella Hype Manche, l'ultimo step della semifinale in cui tutti i concorrenti in gara hanno scelto ogni singolo aspetto della loro esibizione senza l'aiuto del proprio giudice, che è scoccata la vera alchimia fra Beatrice e il pubblico. Con la sua rivisitazione di "Teorema" di Ferradini, la cantante ha fatto scatenare la platea che l’ha premiata con la standing ovation. “Non li avevo mai visti in piedi”, ha detto l’artista mentre piangeva di gioia.

Il prossimo appuntamento è sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finalissima di X Factor 2022, in programma giovedì 8 dicembre su Sky, in streaming su Now e in simulcast su Tv 8.