La stampa a pois ritorna regina tra le tendenza della primavera estate 2021

Piccoli o grandi, optical o colorati, i pois ritornano in grande stile nei guardaroba della primavera estate 2021. In una miriade di varianti adatte a ogni occasione. È una delle grandi tendenze moda di questa primavera 2021, è una fantasia must have alla quale è impossibile rinunciare.

La fantasia dei pois torna a dettare tendenza con l’estate 2021

Una fantasia che andava di moda sicuramente negli anni ’50, l’abbiamo potuta ammirare con attrici del calibro di Audrey Hepburn e Grace Kelly così come anche Lady Diana ha ceduto al fascino dei pois. Fatto sta che, dopo tutti questi anni, questa stampa ha nuovamente catturato l’attenzione dell’alta moda e sarà una delle protagoniste dell’estate 2021.



Ad esempio, Miu Miu ha presentato un minidress a fondo nero con pois bianchi, con colletto bianco immacolato, abbinato ad una pochette rossa con pois bianchi. Chi non disdegna l’accostamento dress-bag a pois, potrebbe sicuramente seguire questo gusto. Un’altra ispirazione arriva anche da Prada, che invece ha scelto un fondo crema su cui applicare pois di grandi dimensioni, rigorosamente neri. Il modello proposto dalla maison italiana è composto da un paio di pantaloni con su applicato un tubino in pendant.

Non esisterà una zebra a pois eppure questi piccoli pallini colorati decorano con gusto retrò i nostri capi di abbigliamento e accessori. Chiamati anche polka dots, come anticipato sono stati il simbolo degli anni ’50. Sono stati declinati in tutti i colori possibili e immaginabili, da quelli più intensi e decisi a quelli pastello. Con il ritorno dei pois tra le tendenze dell’estate 2021 potrete sbizzarrirvi sia con l’abbigliamento (quindi abiti, pantaloni, magliette, camicie, top) ma anche con gli accessori (borse, calzini, scarpe, fasce per capelli, cappelli, bracciali, orecchini). I pois moderni tornano a decorare maglie e gonne a ruota, borse e scarpe.



Come si abbinano le fantasie a pois?

Di norma, quando si sceglie un capo di abbigliamento stampato con un pattern particolare, bisogna accostarci qualcosa di semplice e sobrio, quindi tinta unita. Stando alle ultime tendenze streetstyle, è sempre più di moda mescolare le fantasie, creando look mix and match davvero unici, personalizzati e irresistibili.

Come indossare la fantasia a pois?

I pois in genere hanno quelle vibes vintage che non guastano, l’importante è saper calibrare bene il tutto. Che vi piacciano semplicemente su un accessorio o un paio di scarpe oppure su un abito, i pois vi terranno compagnia quest’estate

In total look o solo come dettaglio dell’outfit, in bianco e nero o in nuance sgargianti. L’importante è interpretarla con personalità e stile. Regala con i pois una sfumatura rétro a vestiti e accessori contemporanei e conserva un allure sempre elegante.