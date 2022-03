La storia della desiderata sneaker Nike Dunk

Hanno una storia lunga quasi 40 anni le Nike Dunk, le iconiche sneakers lanciate da Nike nel 1985. Da allora hanno passato molti momenti di gloria, compresa la sfilata del 2016 di Comme des Garcons, fino ad arrivare ai nostri giorni. Sta per fare il debutto la nuova Nike Dunk Low SB Elite, la versione rosa della Dunk Low. Al momento non è disponibil e il lancio è previsto per il giorno 18 maggio. C'è ancora un po' da aspettare...

Le Nike Dunk nascono nel 1985 disegnate da Peter Moore, lo stesso designer delle Nike Air Jordan 1, ispirate alle divise della scuole di basket americane più in voga, come l'Università di Iowa, Georgetown, Kentucky e Michigan. Quella collezione viene chiamata "Be true to your school".







Le Nike Dunk fanno diverse comparse, sull'EP "Black Leather" dei Mix Crew e, ancora, nel 1988 nel film "School Daze" di Spike Lee.



Nel 1998 le sneakers Dunk tornano con le colorazioni originali della prima campagna, ma in edizione limitata: Nike lancia solo 36 paia per omaggiare l'album "Enter the Wu-Tang (36 chambers)" che compie 5 ann. Ad ogni membro del gruppo Wu-Tang Clan Nike regala un paio di Nike Dunk.





Nei primi anni 2000, ormai la Nike Dunk è la sneakers preferita dagli skateboarders: nasce la linea Nike Skateboarding con il debutto della Dunk SB Low disponibile solo in quattro colorazioni. Dal mondo dello skateboarding deriva anche la collaboraizone con Supreme nel 2012, per celebrare il decimo anniversario della prima collab con Nile.





Nel 2016 il debutto della Nike Dunk High sulle passerelle di Parigi: compare nella collezione uomo primavera estate 2017 di Comme de Garcons. La sneakers si presenta in bianco e nero con dei pannelli in PVC trasparenti sui lati.







Ed è di quest'anno la notizia di un ritorno delle Nike Dunk Low SB in versione Elite totalmente rosa. Questa variante si ispira alle prime scatole della linea "SB", in particolare alla scatola rosa di metà anni 2000, caratterizzata dalla colorazione rifrangente rosa "prisma".



Dovrete aspettare il 18 maggio per acquistarle, ma eccovi intanto un po' di immagini, per farvi un'idea più precisa.