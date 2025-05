La stylist e fashion editor Viviana Volpicella a Scicli per l'inaugurazione del MACC

Scicli - A Scicli per l'inaugurazione del MACC, il Museo d'arte contemporanea del Carmine, Viviana Volpicella (Bari, 1976), stylist e fashion editor, che ha postato sui suoi seguitissimi canali social alcune immagini in anteprima del Museo.

Già assistente stylist di Anna Dello Russo, direttrice di Vogue Japan e stylist di fama mondiale, ha affiancato in questo ruolo Aurora Sansone, storica stylist che ha lavorato per Condé Nast. Molti i marchi per i quali ha curato lo styling. Tra questi: MaxMara, Pennyblack, Luisa Spagnoli, Orciani, Tod’s, Falconeri, Furla, Pomellato, Chopard e Sisley.

Viviana Volpicella non è solo una figura centrale nel panorama della moda italiana, ma è anche riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di interpretare e definire nuove tendenze. Viviana è piombata a Scicli per la grande mostra di Emilio Isgrò che inaugura il nuovo spazio espositivo.