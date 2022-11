La troupe dell'attesa fiction sulla saga dei Florio ritorna a Palermo

La Troupe dei " Leoni di Sicilia", dopo le riprese siciliane di Marsala e Trapani, sotto la regia di Paolo Genovese è ritornata a girare a Palermo ed ha staccato il primo ciak palermitano nella monumentale location di Piazza Pretoria.



Dallo scorso lunedì 14 novembre, sino al prossimo giovedì 24 novembre, lo slargo sarà chiuso al traffico e non sarà possibile sostare con l'auto. L'Ufficio mobilità del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza che istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta in Largo Niccolò Longobardi dalle ore 20.00 del 14 novembre sino alle ore 20.00 del 24 novembre. «Durante le riprese - si legge nel testo dell'ordinanza - i pedoni potranno attraversare (da un marciapiede all’altro) la/le carreggiata/te (relativa alle chiusure temporanee per consentire le riprese) chiusa al transito veicolare e pedonale, soltanto sotto stretta sorveglianza e responsabilità del personale autorizzato dall’ organizzazione».



Un cast di stelle del calibro di Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano e il giovane Eduardo Scarpetta, faranno rivivere l’affascinante ascesa economica di una delle più potenti famiglie dell’ottocento i Florio raccontata dalla scrittrice Stefania Auci nel romanzo best seller I Leoni di Sicilia . La serie Tv sarà composto da otto episodi scritti da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e racconterà, così come il romanzo, l’avvincente storia della famiglia Florio che prende il via dai fratelli Paolo e Ignazio, due piccoli commercianti aromatari partiti da Bagnara Calabra in cerca di fortuna a Palermo.

Oltre Palermo, set de "I Leoni di Sicilia" sono stati anche Cefalù (dove le riprese si sono concluse proprio pochi giorni fa), Marsala, Trapani e Favignana.

La serie tratta dal romanzo “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, con la regia di Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, andrà in onda in otto episodi sulla piattaforma on demand della Disney.