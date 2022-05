La villa di Lucio Dalla alle Tremiti in affitto per vacanze. FOTO

Isole Tremiti, Foggia - Dalla prossima estate la villa di Lucio Dalla alle isole Tremiti sarà in affitto per quanti sceglieranno le Diomedee per le loro vacanze. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano molisano "Primo Piano Molise".

Gli eredi del cantautore bolognese scomparso nel 2011 hanno affidato a una società di Campobasso, la Sintattica, la gestione dell'immobile dal punto di vista turistico. La società ha già pubblicizzato la possibilità di soggiornare nella casa di Dalla precisando che le trattative sono riservate.

La villa, che si sviluppa su tre piani, conserva al suo interno gli arredi originali e gli oggetti del cantautore che proprio nella casa affacciata sul mare ha composto e inciso alcune delle sue canzoni più celebri.