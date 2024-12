La vittoriese Benedetta Muneglia in finalissima di The Voice Kids. VIDEO

Vittoria - La piccola vittoriese Benedetta Muneglia arriva in finale a The Voice Kids, il programma Rai condotto da Antonella Clerici. Grazie al supporto di Clementino, sembra che entrambi siano anime affini, la ragazzina ipparina è riusciti a spuntarla. Infatti Clementino le assegna la canzone “Le Cose Che Abbiamo In Comune” di Neffa e Alfa, riuscendo a valorizzare le sue qualità, sino alla conquista del pass più ambito, quello per la finale. Benedetta ha 13 anni.

News Correlate Benedetta Muneglia a The Voice Kids interpretà Don Raffaè di De Andrè. VIDEO