Lady Gaga: un abito Schiaparelli per l'insediamento di Joe Biden.

Il 20 gennaio si è tenuta la cerimonia (blindata) di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha giurato, istituendo il 20 gennaio come giorno di unità nazionale. L'onore di cantare l'inno americano è stato affidato alla pop star di fame internazionale Lady Gaga. Volto e voce di Valentino durante la campagna del recentissimo profumo "Voce Viva", Lady Gaga continua a tenere alta l'attenzione con un look che fa convivere il suo carattere stravagante (ricordiamoci l'abito di carne sfoggiato sul red carpet degli MTV Video Music Award del 2010) e la solennità dell'occasione. Si è presentata visibilmente emozionata e raggiante, con un abito su misura di Elsa Schiaparelli creato dal nuovo direttore creativo Daniel Roseberry.



Lady Gaga alla cerimonia di insediamento di Joe Biden



L'abito si compone di una giacca aderente in cashmere blu scuro (quasi nero), elegantissima, e una gonna in faille di seta rossa, sgargiante e vibrante come Lady Gaga. A coronare l'outfit e ad attirare l'attenzione ancor più del rosso della gonna vaporosa, la spilla dorata a raffigurare la colomba della pace.

Si tratta di scelte simboliche, dove nulla è lasciato al caso: dalla grandissima spilla appuntata a sinistra della giacca ai colori blu e rosso, elogio alla bandiera degli USA. Guanti di pelle neri, un nastro nero intrecciato ai capelli biondi, una voce potentissima.

Il direttore creativo di Schiaparelli, Daniel Roseberry, è un americano di cuore e di nascita, ma vive a Parigi dove la maison ha la sede principale. Essere scelto per vestire Lady Gaga ad un evento così simbolico è per lui un onore inestimabile. Un momento che resterà impresso nella mente di tutti, speranzosi di un futuro più solido. E' quello che si augura anche Roseberry, che in questa occasione più che mai si sente fiero di essere americano. L'abito da lui disegnato probabilmente sarebbe stato amato anche dalla madre fondatrice della maison, Elsa Schiaparelli, lei che sull'eccentricità ha costruito uno stile riconoscibilissimo, lanciando molto spesso tendenze diventate certezze. Come l'idea di creare un profumo (il primo lo chiama "shocking") che porti il nome di una maison di moda, per noi oggi banalissimo, ma del tutto rivoluzionario per il 1937, anno di lancio della fragranza.



Kim Kardashian in Schiaparelli al party privato di Natale



Rosberry sta dimostrando di portare avanti il lavoro di Madame Schiaparelli con intelligenza. E anche innovazione, sfruttando l'incredibile visibilità di celebrities come appunto Lady Gaga o anche Kim Kardashian, avvistata su Instagram con un vistosissimo look Schiaparelli. In occasione del party in famiglia per celebrare il Natale, l'influencer Kim ha indossato un bustier di pelle verde e una gonna drappeggiata di seta verde acido. Anche i maxi orecchini pendenti con serpente sono firmati Schiaparelli.

La curiosità viene da sé: chi sarà la prossima Schiaparelli-(super)girl?