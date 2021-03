Lady Gaga, un compleanno da diva a Roma

Lady Gaga, la cantante e attrice si trova nella capitale per girare le riprese del film "House of Gucci e il fidanzato Michael Polansky, le ha fatto recapitare un gigantesco mazzo di fiori regalandole un compleanno da Diva a Roma. La sua festa di compleanno si tinge anche un po' di bianco-rosso e verde per la cantante-attrice visto che si trova in Italia per ultimare le riprese del film "House of Gucci" di Ridley Scott

Lady Gaga, Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome della cantante e attrice, che ha compiuto 35 anni, lo scorso 28 Marzo ha festeggiato il suo compleanno nella capitale dove si trova perchè sta girando alcune scene di House of Gucci, la mega produzione firmata da Ridley Scott e ispirato alle vicende della famiglia dell'alta moda italiana. Nel film, l'artista interpreta proprio Patrizia Reggiani, condannata per l'omicidio del marito Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver).

Piazza di Spagna sotto il sole del primo giorno di primavera, è vestita da inverno. Transennata per permettere il primo ciak romano del film di Ridley Scott con Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto sull'omicidio di Maurizio Gucci, la piazza è tornata agli Settanta. Il set è blindatissimo. Ricchissimo. Una trentina di comparse con pantaloni a zampa, cappottini, basettoni e capelli cotonati. Tutti con la mascherina.

E, pur essendo in una delle città più belle del mondo, e in ottima compagnia (il cast del film vanta nomi come Ridley Scott, il regista, e Al Pacino, Jeremy Irons, Adam Driver e Jared Leto tra gli interpreti), certo un po' di nostalgia di casa Gaga l'avrà provata.

A farle però una meravigliosa sorpresa è stato il fidanzato, Michael Polansky. Che le ha inviato, nell'hotel di Roma dove Gaga soggiorna, un enorme mazzo di rose.

Grandi, sontuose, davvero incantevoli. E Lady Gaga si è commossa, ha abbracciato i fiori e pubblicato una foto del momento magico sulla sua pagina Instagram, con queste parole: «Quando il tuo fidanzato ti manda a Roma tutti i fiori per il tuo compleanno. Ti amo tesoro. Non vedo l'ora di stare a casa con te e i nostri cani, è tutto quello di cui ho bisogno»