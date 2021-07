Lady Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana sta per sposarsi in Italia?

Lady Kitty Spencer modella part-time, sta per convolare a nozze con l'imprenditore Michael Lewis, 31 anni più di lei. Voci insistenti danno Firenze come location del matrimonio



Per ora si tratta di voci (insistenti) nè smentite, nè confermate. La trentenne Lady Kitty Spencer, meglio nota come la nipote di Lady Diana, oltre che modella e global ambassador di Dolce & Gabbana dovrebbe convolare a nozze con il fidanzato Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei, questo weekend. E sembra che la blasonata coppia abbia scelto come location del proprio matrimonio l’Italia.

Sul profilo Instagram di Lady Kitty Spencer sono apparse in queste ore le foto scattate a Firenze in compagnia delle amiche del cuore, ( foto sotto ) riunite per uno spensierato addio al celibato nel capoluogo toscano. I più attenti hanno subito notato un indizio importante: in una story, la bionda aristocratica ha condiviso la foto di un fermaglio con la scritta «Bride» (sposa), sollevando comprensibilmente molti sospetti.

Le grandi passioni di Lady Kitty Spencer

Le grandi passioni della nipote di Lady Diana sono i gatti, la moda, l'impegno nella beneficenza. Ma soprattutto l'Italia, dove ha sfilato spesso, studiato storia dell'arte, e indossato i suoi gioielli preferiti. Nonostante gli scontati paragoni con la bellezza di zia Diana, la verità è che lei assomiglia di viso a sua madre, la ex modella Victoria Lockwood, mentre la pelle di porcellana e i grandi occhi blu arrivano dal ramo del padre, il conte Charles Spencer, fratello della “principessa del popolo”.

Dalle sue prime apparizioni sulle passerelle Dolce&Gabbana nel 2017, all’apertura della sfilata di Alta Moda sulle rive del Lago di Como nel 2018, fino alle numerose occasioni che l’hanno vista ospite, Kitty Spencer rappresenta uno dei canoni femminili dell’universo Dolce&Gabbana, grazie al suo fascino e alla classe innata.

Lady Kitty Spencer sta per sposarsi in Italia?

Le nozze con Michal Lewis, di 5 anni più grande del padre di Kitty, Charles Spencer, erano state pianificate per lo scorso anno dopo la proposta di matrimonio, ma – dopo lo scoppio della pandemia – la data era stata annullata e posticipata. La nipote della principessa Diana dirà "sì" al suo fidanzato, il sudafricano e magnate della moda Michael Lewis a breve. Nel frattempo, Kitty si sarebbe convertita all’ebraismo, la religione del suo fidanzato. Ora tutti gli occhi sono puntati sul profilo social della nipote di Lady D. Si sposeranno a Firenze? Tra poche ore e avremo le risposte se a sposarsi sarà in Italia.