Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni: il post su Instagram di Mara Venier

“Sono in treno e arrivo da te…”, sono queste le parole piene di affetto che Mara Venier ha affidato ai social per un’occasione molto importante. Il giornalista e amico di una vita Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni. Un compleanno, quello dello storico volto del Tg5, che la signora della Domenica ha voluto omaggiare con una serie di post sui social.

Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni, il giornalista e conduttore televisivo che ormai diversi anni fa è stato colpito da un inctus ha tantissimi amici e colleghi che gli vogliono bene. Una su tutti è Mara Venier. Zia Mara, è finita per commuoversi in diretta a Domenica In e ha voluto dedicargli un pensiero sui social.

Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni, gli auguri speciali di Mara Venier con un psot su instagram

La Venier ha voluto fare i suoi auguri al collega e amico: “Buon compleanno Lamberto mio, sono 70…….sono in treno e arrivo da te”.

Mara ha voluto far sapere a tutti di essere in viaggio per andare proprio dal suo amico e festeggiare insieme a lui questo compleanno speciale. A corredo ha anche postato una foto che la ritrae proprio in compagnia del conduttore.

“E’ stato bello rivederti a Milano….”



E’ di due giorni fa, infatti un nuovo messaggio accompagnato da una foto scattata qualche anno fa. Lamberto e Mara, con molta probabilità si sono incontrati a Milano. La Venier infatti, scrive: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio”.

Oltre a Mara Venier, sono state decine le persone che hanno fatto i loro personali auguri al conduttore, anche tanta gente comune. Ma Lamberto Sposini non è stato dimenticato anche da altri colleghi. Tra loro Massimo Giletti che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler andare a casa sua e festeggiare insieme questo compleanno speciale. Insomma, tanto affetto per Lamberto che non è stato dimenticato da nessuno.

Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni sta bene ma non parla

Il 29 aprile 2011, il giorno del matrimonio tra William d’Inghilterra e Kate Middleton, poco prima di andare in onda, Lamberto Sposini fu colpito da un ictus. Ne seguì una vasta emorragia cerebrale e fu necessaria un'operazione al cervello. Mara Venier, che ignorava le sue reali condizioni, era rimasta in tv per proseguire la trasmissione: “Lamberto ha avuto un leggero malessere.

Ora sembra che tutto stia andando bene e che si stia riprendendo". Ma le cose non andarono così. Lamberto Sposini rimase in ospedale tre mesi, prima di andare in riabilitazione alla clinica romana Santa Lucia e poi in Svizzera.

Una volta uscito dall'ospedale, si stabilì a Milano, per stare vicino alla figlia Francesca e all’ex compagna Sabina Donadio. Nel 2015 fu lei a raccontare le condizioni di salute del giornalista: "Lamberto è lucidissimo, ma non parla.