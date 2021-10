Lapo Elkann: matrimonio segreto con Joana Lemos in Portogallo

Lapo Elkan, il rampollo di casa Agnelli ha sposato in gran segreto la quarantasettenne portoghese che più volte ha detto renderlo un uomo completo. Parlando di Lapo Elkan viene giù mezza Italia stupita per una notizia che spiazza. Lapo Elkann è nipote di Gianni Agnelli, secondogenito di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, nonché fratello di Ginevra Elkann e John Elkann, presidente e amministratore del fu Gruppo Fiat, oggi Exon N.V.

Lapo Elkann ha perso la testa per Joana Mascarenhs Lemos, una portoghese di Lisbona, di anni quarantasette, una vita nei rally, come pilota e campionessa, dunque pronta al rischio, prima donna di Portogallo a completare la Parigi Dakar addirittura vincendola nel Novantasette, già sposa per diciotto anni di Manuel Reymao Nogueir dal quale si è separata sette anni fa, essendo madre di figli due, Tomas e Martim, acchiappata improvvisamente dal fascino dell'italiano che si trovava nella terra del fado, dunque del destino, per seguire l'attività di una delle sue onlus per aiutare le famiglie bisognose.

Ma chi è Joana Lemos?

Joana, donna matura, affascinante e fascinosa, ha fatto cambiare abitudini e stili di vita al figlio di Alain e nipote di Gianni Agnelli. La lusitana ha un master in European school of economics e, dopo aver abbandonato le corse, da tempo è impegnata nell'organizzazione di eventi sportivi. Nelle scorse settimane, la coppia ha trascorso alcune giornate a Capri, la relazione non aveva alcun segno effimero anche se è stato ed è facile il gossip legato a Lapo che si porta appresso avventure improbabili, disgrazie, errori gravi con conseguenze non soltanto per l'immagine sua.

Joana e Lapo hanno garantito, durante la pandemia, donazioni generose alla Croce Rossa e al banco alimentare. Il tam tam improvviso riferisce che il rito civile sia stato svolto a Torino, mentre quello religioso verrà ribadito a Gerusalemme, per la fede di Lapo ma il ricevimento è andato in scena con la partecipazione di parenti strettissimi e amici e affini, in Portogallo.

La loro unione è stata sigillata da un anello di diamanti e titanio, disegnato da Damiani, che dovrebbe significare la tenacia del loro amore. Siamo in pieno romanticismo ma è chiaro che Lapo fa notizia a prescindere e si sussurra che Joana sia in attesa, dunque la fantasia corre veloce, un altro erede nella dinastia degli Agnelli. Incomincia un'altra storia, di certo un'altra vita per Lapo che a quarantaquattro anni deve decidere cosa fare da grande, lasciandosi alle spalle un vissuto acido con il quale non potrà e non dovrà più avere a che fare.

Lapo ha scelto una zona di margine, la nuova relazione sembra avergli consigliato un equilibrio che da single non riusciva a trovare: «Joana è la prima donna che mi sta a fianco non cercando la visibilità o per soldi, andavo già di nuovo forte ma durante questo periodo di pandemia ho avuto la fortuna di avere una donna che mi ha messo le ruote motrici e che come me sente il bisogno di restituire quello che ha avuto dalla vita». Parola di Lapo Elkann