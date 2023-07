Laura Barth sbarca su TV8 e Sky Uno, con lei pubblico del Gialappa Show

"C'è un prima e un dopo Gialappas. Una volta che hai l'onore di essere presa in giro da professionisti come loro, maestri dell'ironia, sarà difficile accettare le battute dei dilettanti.” _ commenta LAURA BARTH sorridendo e prosegue _ “Forest è un fuori classe assoluto. Sono molto grata per questa straordinaria opportunità, hanno creduto in me, dandomi la possibilità di mostrare il mio lato più catchy e spensierato. Sono dell’idea che nella vita bisogna sempre dare il massimo, ma senza prendersi troppo sul serio. Mi sono divertita tantissimo!” _ conclude. Laura Barth conquista così il pubblico della satira con il suo irresistibile sorriso e con la compostezza di una conduttrice che esordisce per la prima volta in una dimensione diversa e lontana da quella della moda e dello sport da cui proviene e nella quale si è affermata dopo una lunga gavetta, riconfermando anche in questa occasione le sue doti televisive e la sua poliedricità. LAURA BARTH nasce a Roma ed inizia la sua carriera di modella a 16 anni, lavorando tra Milano, Parigi e la Germania. Trascorre un lungo periodo in Asia, lavora in India, specialmente a Bollywood, in Thailandia e Malesia, affascinata da questi paesi. È apparsa su importanti copertine come Vogue, L'Officiel, Condè Nast Traveller, Harper's Bazar e Donna Moderna. Diverse le campagne advertising che l'hanno vista protagonista, tra cui Garnier, Stefanel, Corum Watches, Revlon, Kiko, Honda, Suzuki, Lavazza, Dodo e Lux by Unilever. Frequenta parallelamente a Roma la Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre, laureandosi con 110 e lode e si diploma presso l’Accademia “Cantiere Teatrale”, scuola professionale di recitazione. Dopo varie esperienze in programmi Rai ed in telepromozioni affiancando Antonella Clerici, Carlo Conti, Max Giusti e Fabrizio Frizzi, approda nel 2015 alla conduzione del canale sportivo 212 di Sky “Jtv”, precedentemente condotto da Cristina Chiabotto e Laura Barriales. Per la stagione calcistica (2015-2016), è stata il volto della Juventus occupandosi del TG, del pre e post-partita, delle interviste a bordo campo, delle trasferte in Champions League e dell’Under 21 e 19. È opinionista fissa nella trasmissione “Calcio Totale” Rai 2, condotta da Paolo Paganini da giugno 2022 ad oggi, sempre come opinionista ha lavorato in varie trasmissioni sportive per Sky e Rai, quali “Calcio Totale”, Rai Sport (2019), condotto da Sabrina Gandolfi; “Calcio & Mercato”, Rai Sport (2019), condotto da Paolo Paganini; “Quelli che il calcio”, Rai2 (2018), condotto da Luca Bizzarri, Mia Ceran e Paolo Kessisoglu; “Calciomercato: L’Originale” , Sky Sport, condotto da Alessandro Bonan (2017-2018), “Calcio Champagne” condotto da Marco Lollobrigida, Rai 2, (2016). Ha curato lo speciale per la Fashion Week Milano Donna Spring Summer 2021, come inviata di LaPresse Spa, intervistando gli stilisti e gli ospiti invitati durante la Settimana della Moda. Ha presentato la settimana della moda AltaRoma – “Rome is my Runway”, intervistando i designer delle sfilate durante le edizioni svoltesi a Cinecittà Studios a Luglio 2021, Febbraio 2022, Luglio 2022, Febbraio 2023. È stata autrice ed intervistatrice nel Dicembre 2021 del format “Fashion Chat” in collaborazione con Clearpay ed Altaroma, avente come focus la “Sostenibilità nella moda, la circolarità e l’acquisto consapevole”, intervistando i designer selezionati da Who’s Next (Vogue). Ha seguito i Fashion Shows per la “Barcellona Bridal Week “, Salone Internazione della Moda Sposa ad Aprile 2022, come intervistatrice italiana. È molto attiva su Instagram, social network sul quale ha lavorato per diversi brand, tra cui Yves Saint Laurent Beauty, Dior, Caudalie, Sephora, La Mer, Kiko, Madina, Lancome, Vogue Italia, Campari, Virgin Active, Philippe Matignon, Alviero Martini 1 Classe, The Bridge, Swarovski, Piaget, Acqua di Parma, Calligaris, Canada Goose, Lexus, Marchon occhiali, Lgr, Safilo Group.