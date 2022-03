Laura Chiatti vittima di body shaming sui social

Laura Chiatti è stata ospite del salotto di Verissimo per presentare la nuova fiction in costume Più forti del destino di cui è co-protagonista insieme ad un cast di successo. L’attrice, moglie di Marco Bocci, ha parlato della sua vita privata e dei suoi progetti professionali, ma soprattutto di quanto la rendono felice i suoi figli. Laura ha poi rivelato di essere stata vittima di body shaming sui social. Gli hater l’hanno spesso criticata per la sua forma fisica, ritenendola eccessivamente magra.

La famosa attrice Laura Chiatti non è nuova alle critiche sul suo corpo, ma nonostante ciò ha deciso di esporsi nel salotto televisivo di Verissimo, davanti alle domande della conduttrice Silvia Toffanin.

Laura Chiatti a Verissimo racconta i momenti difficili che ha trascorso e le critiche con cui si trova a dover fare i conti sui social. Specialmente quando si parla del suo aspetto fisico. “Mi trovano troppo magra, non capisco perché quando una donna decide di migliorarsi debba essere massacrata”, dichiara Laura Chiatti a Silvia Toffanin. “Ho perso peso, ma sto bene, ho perso quel peso in più. Quando ricevi certi giudizi e questi sfociano nella ferocia o quando si parla di malattie come anoressia dico che questo non è un gioco”. “Se non hai le spalle larghe e se non sei integra rischi, bisogna imparare a dare il giusto peso alle parole”, conclude l’attrice tra gli applausi del pubblico.

La Chiatti ci ha tenuto a ribadire la sua posizione in merito all’odio ricevuto e allo skinny shaming, una questione delicata troppo spesso sottovalutata.

Le parole di Laura Chiatti sul body shaming

Il canale Instagram dell’attrice Laura Chiatti è spesso disseminato di commenti d’odio sotto le fotografie che ritraggono il suo fisico, considerato da buona parte del suo pubblico “troppo magro”: la valutazione è prettamente estetica e soggettiva, considerata l’assenza di analisi mediche dell’attrice.

Solo pochi mesi fa l’attrice aveva dovuto rispondere a tono agli haters che le avevano diagnosticato su Instagram un disturbo alimentare, “accusandola” proprio di anoressia.

Tantissimi i commenti e i giudizi del popolo dei social che ha gridato all’anoressia smentita a gran voce della moglie di Marco Bocci. La Chiatti, infatti, ha prontamente risposto agli attacchi social mettendo i puntini sulle i: “io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo. Me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita. Ma che molte persone combattono per vincere”.

Laura Chiatti si difende dagli haters: “non sono anoressia. Non sono carne da macello”

Le accuse di body shaming ai danni di Laura Chiatti hanno fatto stare molto male l’attrice che sui social è apparsa visibilmente dimagrita non per problemi di salute, ma per alcune intolleranze alimentari che le hanno fatto perdere circa 4 chili. “Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze” – ha detto a gran voce l’attrice che si è ritrovata travolta da commenti di body shaming per via della sua magrezza.

La stereotipizzazione ciclica del corpo femminile: l'attualissimo skinny shaming

In Italia Laura Chiatti non è la sola vittima di skinny shaming: ci sono passate anche Elena Santarelli ed Elodie tra le altre. Quest’ultima in particolare aveva risposto a modo ai commenti ricevuti sulla sua presunta eccessiva magrezza, che avrebbe dovuto nascondere sicuramente un disturbo alimentare.

A livello internazionale, la celebrities il cui attacco mediatico sul corpo è certamente emblematico della doppia faccia di questa medaglia è la cantante Adele: per anni vittima di fat shaming, quando pochi mesi fa ha fatto la sua apparizione pubblica dove si mostrava visibilmente più magra, allora è stata accusata. Di cosa? Di aver assecondato i modelli dei corpi di una società che ci vuole magri, di non aver mai parlato dello skinny privilege di cui si è voluta impossessare, di essere dimagrita troppo.

Ed è esattamente il concetto di skinny privilege che ha reso l’odio nei confronti della magrezza un tabù, un fatto non rilevante: io stessa, che vivo dalla parte della medaglia in cui per anni mi sono sentita costretta per molti anni ad ambire al corpo magro ideale (complici la moda e lo showbusiness iper critico), ho accettato solo recentemente la pericolosità di questo atteggiamento.

Come si permettono di lamentarsi, queste donne che sono state graziate dalla genetica? Ecco l'espressione più potenzialmente pericoloda di questa attitudine.

I danni dello skinny shaming

Ecco perché lo skinny shaming è dolorosamente sottovalutato, nonostante faccia parte a pieno diritto di quell’attitudine che vuole creare una normatività dei corpi, che per loro natura non possono però essere omologati.