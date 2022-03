Laura Pausini e Paolo Carta festeggiano 17 anni d’amore

Laura Pausini festeggia l’anniversario con Paolo Carta con un bacio social, 17 anni insieme

Laura Pausini ha pubblicato su Instagram uno scatto romantico, in cui bacia appassionatamente Paolo Carta, suo compagno e produttore artistico, al quale ha accompagnato parole dolcissime in occasione del 17esimo anniversario della loro storia d’amore.

"E' il nostro anniversario e noi siamo innamorati come il primo giorno. Ti amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai".

A corredo delle dolci parole del messaggio social anche la foto di un bacio tra i due. I due stanno insieme dal 2005 e 9 anni fa dalla loro relazione è nata Paola, la loro piccola.

Dopo la partecipazione a Sanremo come ospite, Laura Pausini condurrà con Mika e Alessandro Cattelan l’Eurovision Song Contest, e poi sarà protagonista di un film sulla sua vita, "Laura Pausini: piacere di conoscerti".

“ ll 7 aprile, quando uscirà il film Laura Pausini - Piacere di conoscerti, scoprirete che la Laura che Paolo sta baciando in questa foto non sono io, o forse sì", ha aggiunto ironicamente su Instagram la cantante parlando dei suoi prossimi progetti.

La storia d'amore tra Laura e Paolo è iniziata dal 2005, quando lui è entrato a far parte della band della cantante come chitarrista. Il loro amore è sbocciato nel marzo del 2005, quando Paolo è entrato a far parte della band della cantante come chitarrista. Una storia nata per caso e che inizialmente aveva messo in crisi la Pausini: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Ma ora siamo ancora qui, insieme”, ha raccontato Laura in un’intervista.

Nove anni fa la coppia ha avuto una figlia, Paola. A "Verissimo" la cantante aveva raccontato la gioia della maternità, definendola "il mio sogno più grande". I due non si sono mai sposati, ma il matrimonio per loro non è una priorità: "Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi perché le coppie gay non avevano lo stesso diritto. Ora credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente", aveva raccontato Laura qualche tempo fa.