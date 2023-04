Laura Pausini in Sicilia: "Arancina o arancino?"

Laura Pausini è in Sicilia. Nella sua tournèe radiofonica per festeggiare i 30 anni di carriera, la cantante bolognese ha fatto tappa a Palermo e ha incontrato alcuni ragazzi e ragazze del fan club.

La popolare artista ha avuto anche il tempo di fare un piccolo tour culinario, da Catania a Palermo, dove ha fatto tappa, lanciandosi anche lei nell'eterna sfida "arancina" (a Palermo) e "arancino" a Catania. Per concludere poi con un "grazie Sicilia", postato (come tutto il suo tour gastronomico) su Instagram. Si è emozionata Laura Pausini quando ha ripercorso i suoi esordi e i suoi successi e quando ha rivisto un video con la sua esibizione al Festival di Sanremo nel 1993 che le ha fatto vincere la categoria giovani di quell’anno. Ha ascoltato la voce di Pippo Baudo e la commozione l’ha portata alle lacrime. “Sono nella sua terra – ha detto la cantante – è una gioia, un’emozione grande. Quando mi sono trovata in quel mondo lì, ho visto Pippo Baudo dal vivo, Anna Oxa che era il mio idolo. Era strano che queste persone parlassero con me”.

Il 30 giugno inizierà il suo tour a Venezia a piazza San Marco che la vedrà impegnata in numerosi concerti nei palazzetti. A Palermo, in diretta, davanti ai suoi fan, ha annunciato “una sorpresa in Sicilia”. Molto probabilmente un concerto con data da decidere all'ultimo momento, hanno pensato in molti.