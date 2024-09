Laura Pausini si fa bionda per il nuovo singolo "Ciao". VIDEO

Radicale cambio di look per Laura Pausini diventata bionda per presentare il nuovo singolo Ciao, uscito il 27 settembre in tutto il mondo in versione sia italiana che spagnola. Scritto con Sam Smith, Fraser T Smith, il marito Paolo Carta, Antonio Dimartino e Anice il brano arriva dopo il successo di Zeri in più, inserito nell'album Locura e cantato con Lazza, ma anche dopo la nomination ai Latin Grammy nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional.

"Ciao parla della capacità di lasciare andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino a ora, cosa non semplice. Almeno per me" ha scritto su Instagram Laura Pausini stupendo tutti con la chioma bionda per il videoclip presentato in anteprima a 7 del Corriere della Sera. "Ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me. L'abito bianco simboleggia la voglia di libertà" ha aggiunto, spiegando come nei suoi video cerchi sempre di raccontare attraverso i dettagli quello che sta cantando. Descrivendo il suo nuovo singolo Laura Pausini ha scritto: "Normalmente quando finisce una storia (d'amore, d'amicizia o di lavoro) è più facile discutere, trovare una colpa, cancellare l'altro. Questa volta no. Si può imparare a lasciar andare e vivere ognuno la propria vita rispettandosi, sbattendo la pace in faccia alla guerra".

In un altro post su Instagram Laura Pausini ha dato appuntamento ai fan a Milano per far ascoltare il nuovo brano, invitando chi non potrà esserci fisicamente ma aveva trovato la frase chiave su Spotify, ad andare sul suo sito per accedere a un contenuto esclusivo. Il cambio di look di Laura Pausini è effettivo e duraturo, oppure è soltanto una scelta per presentare il brano? Ma soprattutto si è davvero decolorata i capelli scegliendo di passare al biondo oppure ha usato una parrucca per dare maggior significato al suo nuovo brano? Effettivamente nel testo su Instagram ha scritto "Ho deciso di farmi bionda per il videoclip" aumentando il dubbio che possa essere un'esigenza soltanto scenica e che presto tornerà al suo classico colore di capelli che l'ha resa un'icona in tutto il mondo.