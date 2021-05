Laura Torrisi di nuovo in ospedale ma non perde l'ironia

Laura Torrisi ricoverata nuovamente in ospedale, a raccontarlo è lei stessa con un post dove scherza e non perde l’ironia. Laura Torrisi, ex compagna di Pieraccioni lo scorso 30 Aprile ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto in cui è sdraiata su un lettino, la modella e attrice da anni combatte contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero.

Laura Torrisi è tornata in ospedale, a distanza di tre mesi dall’intervento a cui si è dovuta sottoporre all’inizio di quest’anno, l’attrice toscana ha avuto bisogno di nuovi controlli, come spiega in un post pubblicato su Instagram. Da anni combatte contro l’endometriosi, dimostrando un’incredibile forza d’animo che le consente di affrontare ogni circostanza: “Un po’ di recupero non mi dispiacerebbe, ma dopo solo sorrisoni” scrive accanto alla foto che la ritrae in ospedale.

Lo scorso 30 Aprile Instagram ha scritto:

Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 ... Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!!!

Risale a dicembre scorso l'ultimo ricovero, che Laura Torrisi aveva raccontato ancora una volta sui social ringraziando i medici di Villa Donatello, dov'è stata operata senza mai perdere la sua ironia



A gennaio il ritorno a casa dopo l'ospedale

"Sono a casa finalmente e piano piano piano sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo" scrisse l'attrice su Instagram -. Volevo inoltre ringraziare tutti gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi Alberto e Roberta per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero".

Anche Guandalina Goria recentemente sui social ha dichiarato di soffrire di endometriosi, il 28 Marzo intanto è stata istituita la giornata mondiale dell'Endometriosi.