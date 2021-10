Le 5 gonne preppy per l'autunno 2021/22

Vi ricordate i look di Blair Waldorf, la it-girl dell'Upper East Side nella serie tv Gossip Girl? Alle volte discutibilissimi per gli accostamenti, ma sempre riconoscibili e ascrivibili a quel gusto prettamente americano che appartiene ai ragazzi newyorkesi di buona famiglia. Come i protagonisti di Gossip Girl, per l'appunto. E' lo stile preppy, che prende ispirazione dalle uniformi delle scuole e dei college americani, reinterpretando i codici della tradizione British.

Tra le tendenze dell'autunno inverno 2021/22, lo stile preppy torna prepotente soprattutto in alcune collezioni, come quella di Philosophy di Lorenzo Serafini. Andiamo allora a vedere quali sono le 5 gonne in stile preppy su cui investire per l'autunno 2021.

Quella a portafoglio





Minigonna a pieghe in gabardina, Philosophy di Lorenzo Serafini



Non potevamo che iniziare questa rubrica con un pezzo della stagione autunnale di Philosophy di Lorenzo Serafini, che ha dedicato un'intera collezione allo stile preppy e collegiale. Questa minigonna ha una struttura a portafoglio, il cui design è tipico del kilt. Le pieghe sono piatte e la gonna è chiusa da cinturini laterali con fibbie che sottolineano la silhouette a vita bassa. Questo modello è disponibile solo in beige, ma sul sito di Philosophy troverete altre gonne per voi amanti o debuttanti dello stile preppy.

Quella a quadri





Minigonna a quadri, See by Chloé



Molto più basica, la minigonna di See by Chloé è il classico esempio di gonna in stile preppy: motivo a quadri, taglio a vita alta e pieghe larghe e ben delineate. Il dettaglio finale sono i quattro bottoni per lato che decorano la gonna. Le nuance sono perfette per un classico look autunnale.

Quella a rombi





Minigonna a quadri, REDVALENTINO



La gonna perfetta per i più affezionati alle tradizioni di Natale, questo pezzo della collezione autunnale di REDVALENTINO è realizzato in morbido misto lana e cashmere nero, che avvolgono fianchi e gambe grazie alla vestibilità aderente che non stringe. Il motivo a rombi rossi, bianchi e neri, separati da linee geometriche gialle è proprio un grande classico alla Gossip Girl.

Quella plissettata





Minigonna plissé in jacquard a vita alta, Balmain



Tra le novità della stagione, anche questa leggera gonna in viscosa firmata Balmain. Il modello è a vita alta, con una linea definita da un plissé molto leggero. Anche il dettaglio del logo all over con lavoraizone in jacquard è piuttosto impercettibile, tanto da sembrare un'illusione ottica. Il punto luce che non manca quasi mai nei capi di Balmain: i bottoni in metallo dorato.

Quella in tweed





Minigonna in tweed a vita alta, Gucci



Dulcis in fundo, il tweed di Gucci: questa minigonna lavorata in tweed di misto lana e cotone presenta una silhoutte svasata e la vita alta. Il motivo a quadri neri sullo sfondo beige sembra delineare la G del logo Gucci. Un must-have per un preppy look alla Blair Waldorf.