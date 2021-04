Le ballerine di Martina Colombari: il grande ritorno della Primavera 2021

le ballerine sono tornate, più splendide e cool che mai e Martina Colombari le ha scelte a punta

Le ballerine semplicissime e molto versatili, daranno una nota di raffinatezza al vostro look, qualsiasi stile stiate indossando. I trend per le ballerine nella primavera ed estate 2021 sono davvero chicchissimi e stare al passo sembra impossibile. Sono delicate e semplici da indossare con dei jeans e una camicetta, ma anche femminili e bon ton con un abito corto o con una gonna midi.

Le antenate delle nostre ballerine risalgono alla rivoluzione francese. E proprio in Francia vengono proposte per la prima volta da Repetto, negli Anni 50. Capezio dopo poco le realizza di vernice con nastri alla caviglia. Sono star come Brigitte Bardot e l’indimenticabile Audrey Hepburn a trasformarle in una calzatura iconica e senza tempo. Ma nelle collezioni Primavera Estate 2021, le ballerine non solo sono protagoniste, riescono anche a superare la loro immagine classica con rivisitazioni estremamente contemporanee. E stanno bene con tutto. A dimostrarcelo è Martina Colombari che dopo averci mostrato il ritorno dei mocassini animalier , ora con un suo scatto su Instagram dove indossa un paio di ballerine argento abbinate ai suoi occhi color ghiaccio ci mostra la regina di tutte le tendenze accessori Primavera 2021. Dal carattere solare, il sorriso sempre presente, il portamento elegante e lo stile unico, Martina Colombari è una star che non ha mai interrotto la sua ascesa e continua a darci grandi lezione di stile ed leganza

Il ritorno delle ballerine nella Primavera Estate 2021

Se alcuni modelli sono stati avvistati già due anni fa, il 2021 decreta il ritorno ufficiale sulla passerella e nel nostro guardaroba.

Inclini alle tendenze che coniugano l'eleganza con la comodità, le ballerine indossate da Martina Colombari sono rigorosamente flat.

Firmate da un brand Made in Italy, Prosperine Shoes, sono caratterizzate da un modello a punta con un dettaglio a fibbia. Una scarpina raffinata e di classe che saprà accompagnarti sia nelle occasioni speciali sia per un utilizzo più quotidiano. Realizzata artigianalmente

Di nuance argento-metallizzate le ballerine di Martina Colombari si confermano un accessorio che non solo si adatta a quello stile comfy che noi tutte - in un modo o nell'altro - stiamo adottando, con pantaloni wide e jeans, ma che ben si adatta anche a quella semplicità raffinata che non richiede l'utilizzo di elementi ridondanti abbinandole a un tailleur in velluto con dettagli sportivi come quello indossato dalla conduttrice televisiva.

Come abbinare le ballerine di Martina Colombari?

Questo accessorio ancora oggi è tra le scarpe preferite del guardaroba femminile, e la ragione sta nella loro estrema versatilità. Le ballerine argento possono essere rivisitate infatti in chiave daily, con una camicia bianca maschile e jeans vintage d’ordinanza, pantalone da uomo e body a coste aderentissimo o minidress e pantaloni bermuda per il look più easy chic. Quel che è certo è che tutti i migliori look moda primavera 2021 termineranno divinamente con un paio di ballerine.

Una vera chicca in formato scarpina nera da indossare tutti i giorni della primavera e dell'estate per uno stile chic!