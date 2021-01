Le borse a tracolla removibile, lo stile e il look per l'inverno 2020-21

Tra dettagli gioiello e stile vintage, con cura nei dettagli dalle nuance basiche ecco tutte le tendenze borsa a tracolla autunno inverno 2020 2021 immancabili nel nostro armadio.

Sono super comode e per questo tutte le adorano: sono le borse a tracolla che per l’ inverno 2020-2021 ci regalano tante nuove sfumature, materiali, design d’avanguardia, stile e anche tanta praticità.

Quante volte cambiamo idea, umore e mood nell'arco solo di una giornata? Un continuo up and down che si rispecchia anche nel nostro desiderio di infiniti cambi di look e nella nostra incessante voglia di avere sempre più bag, una vera ossessione per le borse. La mattina in black, poi magari qualcosa di colorato per ricaricarci e la sera c'è voglia di un pizzico di sex-appeal nell'outfit della giornata. Difficile starci dietro, vero? Ma c'è chi ci riesce e sono le borse a tracolla removibile. Proprio così. Pratiche con quella loro tracolla che ci permette di portarle a spalla ma anche a mano in modo più chic.

Una borsa in due: togli e metti la stessa tracolla removibile ma anche cambiala con un'altra. E così le shoulder bag o crossbody bag sono il tutto e il contrario di tutto, proprio come noi in base alle giornate. Tote, postino, camera bag, bauletto, pochette a tracolla, più sportive e pratiche di giorno con il removable strap; più sofisticate e chic senza. La tracolla a catena può lasciare il posto ad una in tessuto o pelle super minimal oppure ad una maniglia e nulla più. Le borse a tracolla della moda Inverno 2021 sono le borse più camaleontiche che una donna possa avere, indossare e amare. E a questa versatilità cedono anche le borse più iconiche o quelle più usate da noi donne, come le borse nere a tracolla. In pratica e come sempre ce n’è per tutti i gusti e non bisogna far altro che trovare la creazione ideale per il proprio look. Volete sapere quali sono le novità del momento?

Scopriamole insieme: Vedere per credere!

Idee look: borse a tracolla tendenza moda inverno 2021, scopriamo gli abbinamenti

Mini bag a tracolla con borchie + maglia in cashmere winter white + gilet di pelliccia nera + maxi sciarpa panna + skinny pants bianchi + stivali cuissard a calza con zeppa.

Mini borsa nera a tracolla GG Marmont in pelle matelassé con motivo chevron a forma squadrata con cuore trapuntato sul retro.

Felpa patchwork multicolor over + pantaloni senape + mini borsa bandoliera a tracolla in pelle stampata.

Borsa a tracolla tote giallo pastello + maxi coat trench beige + lupetto caffè + jeans cropped + sneakers bianche + baseball cap.

Borsa grande a forma di plettro in pelle verde olivo con tracolla di tessuto removibile e regolabile.

Total white loungewear composto da felpa hoodie e jogger + cappotto cammello + borsa bauletto griffata con tracolla removibile.

Borsa bauletto piccolo con logo all over, due piccoli manici intrecciati, piedini metallici sul fondo e tracolla in abbinamento.

Trench in pelle nero + mini borsa con maxi tracolla in pelle black and white.

Borsa pochette rossa con tracolla a catena removibile.

Allegati alla news