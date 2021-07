Le borse crochet della Milanesa arrivano a Noto

Milano è la città dove ha inizio l'avventura di Cinzia Macchi, fondatrice di La Milanesa Bag, marchio che non potrebbe essere più meneghino di così. E da vero milanese che si rispetti non è a Milano che trascorrerà le vacanze estive: il famoso brand di borse crochet sta per sbarcare sui lidi del mare siculo, più precisamente a Noto.



Inserite nella splendida cornice di uno degli antichi palazzi della città nel siracusano, le borse a uncinetto di La Milanesa sono esposte in 25 metri quadrati in un spazio allestito ad hoc per le creazioni di Cinzia. I modelli, dal più classico crochet che ricorda la coperta realizzata a mano dalle nonne, alle novità più recenti, saranno acquistabili nello shop di Noto fino alla fine di settembre. Allo scadere di settembre le borse torneranno a Milano insieme a noi che saremo più abbronzati e, si spera, più sereni.



Il temporary store di Noto non è il primo negozio fisico aperto da Cinzia. Nata nell'atelier nelle 5 Vie di Milano, La Milanesa ha aperto il suo primo negozio monomarca in Corso Garibaldi a Milano, ma le sue collezioni sono acquistabili anche nella prestigiosa boutique Antonia, sempre a Milano. Al di fuori del territorio meneghino, La Milanesa si può trovare in altri multibrand selezionati: BaseBlu a Varese, Lattuada a San Vittore Olona, Vietti ad Arona, Penelope a Brescia e Sugar ad Arezzo.



Le collezioni di Cinzia sono naturalmente acquistabili anche online sul sito ufficiale di La Milanesa oppure su Farfetch. Ma che ne dite di una piacevolissima deviazione a Noto, per scoprire la nuova stagione delle borse crochet più famose del momento?