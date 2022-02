Le 6 borse firmate per la primavera 2022

Le abbiamo viste sfilare sulle passerelle di settembre 2021, le it bag della primavera estate 2022 stanno per approdare negli armadi delle vostre influencer preferite e di conseguenza sulle bacheche di Instagram. Cerchiamo di arrivare preparati così da riconoscerle e perché no, aggiungerle alla wishlist per gli acquisti dell'anno.



Inserire degli oggetti che desideriamo in una wishlist aiuta a non agire di impulso acquistando dei prodotti che bramiamo in un momento specifico, ma che, passati alcune settimane, non ridà la stessa sensazione di soddisfazione. Vediamo cosa succederà a queste 6 future it bag della primavera estate 2022.

1. La it bag caramella di Gucci





Gucci Bamboo 1947



Ne abbiamo già parlato qui: la Gucci Bamboo è tornata, dopo un passato glorioso tra le mani di Liz Taylor e Lady D, una rivisitazione della ex designer di Gucci Frida Giannini, ora la mente creativa di Alessandro Michele le ha ridato vita, battezzandola Gucci Bamboo 1947. Questa versione mini, color rosa confetto è semplicemente irresistibile.

2. La it bag intrecciata di Bottega Veneta





Mini Jodie, Bottega Veneta



L'iconica Jodie di Bottega Veneta viene declinata in nuovi colori, di quelli che fanno desiderare l'arrivo della primavera in un modo fortissimo. Noi amiamo questo color carta da zucchero, una chicca per esaltare la sinuosità della mini borsa, realizzata in pelle con motivo intrecciato, ovviamente, e manico corto con annodatura riconoscibile ad una delle estremità.

3. La it bag triangolo di Prada





Triangle, Prada



Novità da Prada: il logo a triangolo, codice stilistico di Prada, si fa grande a formato borsa. Si chiama Triangle la nuova it bag di Prada, declinata in colori brillanti come questo giallo canarino o verde smeraldo, e nei tradizionali bianco o nero. Questa borsa presenta una tracolla regolabile, per indossarla come si desidera: a spalla, a tracolla oppure anche come fosse un marsupio.

4. La it bag sottilissima di Valentino





Locò, Valentino



Continua la sfilata di borse per la primavera 2022 dai colori sgargianti, vivaci, che mettono il buonumore. Come questa new entry di Valentino, la borsa a spalla Locò, realizzata in pelle di vitello e disponibile anche in giallo e nero. La caratteristica di questa borsa è la forma schiacciata ma affusolata della silhoutte. Si porta a spalla o a tracolla grazie alla catenina dorata, che ripende l'elemento VLogo Signature metallico a sua volta dorato.

5. La it bag granny di Marni





Marni Market



Il trend dell'uncinetto non ci lascerà neanche questa stagione: ecco qui la shopper di Marni realizzata in poliestere lavorata a crochet. Il motivo che si crea è floreale, nei colori beige e fucsia. La borsa fa parte del Marni Market, un progetto lanciato da Marni nel 2015 per sostenere alcune comunità aritgianali della Colombia che realizza collezioni in edizione limitata. Non solo borse, ma anche accessori per la casa e arredi.

6. La it bag effetto coccodrillo di Balenciaga





Le Cagole, Balenciaga



Ultima delle 6 it bag su cui gli occhi saranno puntati per la primavera 2022, la borsa Le Cagole di Balenciaga è già stata avvistata sulla modella Bella Hadid, in questa versione XS. Si tratta di una borsa a spalla, dalla forma riconoscibilissima, leggermente curvata e dal design rigido. E' realizzata in pelle dall'effetto coccodrillo e viene venduta insieme ad un porta moneta in coordinato e da un piccolo specchio a forma di cuore.