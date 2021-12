Le borse Gucci da sognare per Natale 2021

Con l'uscita imminente del film House of Gucci, con protagonisti Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, e Adam Driver che interpreterà Maurizio Gucci, perché non fare un ripasso delle borse Gucci più desiderate del momento? Andiamo a scoprire insieme i 4 modelli iconici della maison fiorentina e le varianti più speciali da aggiungere alla wishlist Natale 2021.

Borsa shopping Gucci Diana misura piccola, Gucci



E' il modello amatissimo da Lady Diana, che negli anni '90 non si separava mai dalla sua shopper di suede beige con i due manici di bamboo iconici firmata appunto Gucci. E' proprio a quel modello e al gusto raffinato di Lady D che prende nome la nuova versione di shopping bag Gucci Diana.



Noi adoriamo questa variante con stampa optical bianca e nera, che appare a più riprese in tutta la collezione Aria, omaggio al passato equestre di Gucci. Sulla parte frontale della borsa è presente il logo doppia G dorato, mentre sui manici interessante è l'applicazione delle fascette decorative, in questo caso di pelle nera, che in origine servivano a preservare la forma dei manici in bamboo.

Borsa a spalla Dionysus misura piccola, Gucci



La Dionysus non vanta un passato glorioso come altre borse della maison fiorentina, ma è stata voluta e introdotta dal direttore creativo Alessandro Michele alla sua prima collezione autunno inverno 2015. La caratteristica di questa borsa è la chiusura con le due teste di tigre. Le dimensioni variano, così come i materiali e i colori: cosa ne pensate di questo modello della misura piccola in tessuto di lana verde con dettagli di pelle marrone chiaro con il dettaglio centrale della fascia web (verde, rossa, verde)?

Borsa Horsebit 1955 in pitone misura piccola, Gucci



Perfetta per una serata scintillante, il terzo modello di borsa Gucci che vi presentiamo è la Horsebit, da noi selezionata in questo celeste laminato ottenuto sulla pelle di pitone. La caratteristica principale di questa borsa sono i due anelli che compongono il morsetto presente sulla chiusura di ogni Horsebit: un altro simbolo della casa fiorentina preso in prestito dal mondo equestre. La borsa in questione presenta finiture in oro, una tracolla a catena staccabile e un'altra tracolla con motivo web. Attenzione: è disponibile solamente nell boutique Gucci.

Mini borsa Jackie 1961



Un'altra grande icona del mondo Gucci è la Jackie O', amatissima da Jackie Kennedy Onassis (oggi anche da Harry Styles), e perciò a lei dedicata. Il modello è stato reinterpretato dalla maison per la collezione autunno inverno 2020, che per questa stagione viene riproposto in pelle rosa chiaro, azzurro carta di zucchero e altri colori pastello semplicemente irresistibili. Oltre al manico in pelle, la borsa si compone anche di una tracolla staccabile. Molto versatile, si può qiundi indossare come borsa a spalla, a mano oppure a tracolla. Anche questo modello è acquistabile soltando nelle boutique Gucci.