Le 5 borse nere per inaugurare l'autunno 2021

Chi fra voi non ha almeno una borsa di colore nero nel guardaroba? Praticamente tutti. E' il colore passepartout che con l'avvicinarsi dell'autunno si ha sempre più voglia di indossare, per mettere in pausa i colori e abbinare il proprio aspetto al'intensità di certi cieli autunnali. Ecco allora una selezione delle cinque borse nere, di pelle e minimali per accogliere l'autunno 2021.

La clutch





Clutch Glam Slam, Maison Margiela



Partiamo con una borsa da indossare esclusivamente a mano: la clutch di Maison Margiela appartiene alla linea Glam Slam, è realizzata in morbidissima pelle d'agnello e lavorazione capitonné, riconosvibile dai bottoni che accentuano l'imbottitura della borsa. Presenta un cinturino per portarla al polso e non ha dimensioni grandissime, alta 24 cm e larga 35. Immancabile la targhetta bianca, logo di Maison Margiela sulla parte alta della borsa.

Lo zaino





Zaino Sporty in pelle, The Row



Talvolta uno zaino può essere intrigante da indossare quanto una borsa. Come nel caso dello zaino Sporty di The Row: il design super minimal è caratterizzato da una forma cilindrica, chiusura arricciata con coulisse e sottili spallini con cui sorreggere lo zaino. E' realizzato in pelle di vitello martellata e presenta una fodera interna in suede. Disponibile su MyTheresa.

La it-bag





Borsa a spalla Cleo in pelle, Prada



E' lucidissima e liscissima invece la borsa Cleo firmata Prada, la nuova it-bag del marchio milanese vista durante la sfilata uomo primavera estate 2021 "Multiple Views". Questa borsa reintepreta il design della hobo degli anni '90 di Prada, accentuandone la forma arrotondata. Questo modello nero è realizzato in pelle di vitello spazzolata, mentre l'interno è rivestito di tessuto con tasca a fessura. La potete acquistare in più varianti colore e di dimensioni diverse. Se preferite anche in pelle saffiano.

La borsa a spalla





Borsa a spalla small in pelle, Jil Sander



Elegantissima nella sua semplicità, questa borsa a spalla di Jil Sander può essere anche portata come borsa a mano. E' realizzata in pelle di vitello lucida su cui si nota il logo dorato sulla parte frontale. Presenta un design leggermente triangolare e una tracolla con cinturino poggiaspalla di pelle, inframezzato da una catena metallica dorata, segno originale di un modello super classico.

La shopper





Shopper in pelle, Saint Laurent



Non poteva mancare un modello di shopper, forse la borsa più comoda di sempre: quella che permette di organizzarne l'interno con bustine e pochette per chiavi di casa, trucchi e altri beni più o meno di necessità. La versione che vi proponiamo è di Saint Laurent, realizzata in pelle di vitello, rivestita in suede e già completa di astuccio interno con zip. La silhoutte a trapezio e le grandi dimensioni la rendono un'ottima borsa da ufficio. I due manici allungati permettono di indossarla non solo a mano, ma anche a spalla. Non presenta zip: resta chiusa grazie alla chiusura magnetica. La potete trovare tra i nuovi arrivi di Mytheresa.